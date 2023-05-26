شاهد.. غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ممثل في مسلسل كوميدي أميركي

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، سعادته بالظهور في الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل "تيد لاسو" الفكاهي المتعلق بكرة القدم والذي يحرص المدرب الإسباني على متابعته.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "نحن الأسرة، ابنتي الصغيرة فالنتينا وزوجتي نستمتع كثيرا بمتابعة المسلسل. نحن من كبار المعجبين به، وعندما عرضوا علي الظهور بدور شرفي في المسلسل، لم أر مانعا وتمكنت من مقابلة الممثلين".

وأضاف "نحن فخورون جدا بصراحة بأن نظهر للعالم حقيقة فريقنا مانشستر سيتي".

وفي الحلقة التي بثت هذا الأسبوع، هزم فريق ريتشموند الخيالي سيتي، وتصافح لاسو -الذي يقوم بدوره الممثل جيسون سوديكيس- وغوارديولا بعد المباراة.

وخلال المصافحة، قال المدرب الإسباني "لا تقلق بشأن الفوز أو الخسارة. عليك فقط مساعدة هؤلاء الفتية لأن يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم داخل الملعب وخارجه. في نهاية المطاف، هذا هو الأهم".

ورد لاسو "أتفق معك تماما أيها المدرب".

وصور المشهد قبل إحدى مباريات سيتي بملعب الاتحاد، وعاد فريق العمل لمتابعة مباراة للفريق الإنجليزي على ملعبه.