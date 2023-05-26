"خذلناكم وخذلنا أنفسنا".. إقرار صادم من صلاح وكلوب يعترف بأخطاء بعد غياب ليفربول عن دوري الأبطال

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن إحباطه لعدم تأهل فريقه ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما أكد يورغن كلوب مدرب "الريدز" أن فريقه لم يرتق لمستوى التوقعات هذا الموسم.

وحسم مانشستر يونايتد البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى دوري الأبطال بفوزه العريض على تشلسي 4-1، أمس الخميس، مما يعني أن "الليفر" سينهي الموسم في المركز الخامس ويشارك في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

وقال صلاح متوجها إلى أنصار النادي على حسابه على إنستغرام "خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

وأضاف صلاح "كنا نملك كل شيء لبلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل لكننا فشلنا. نحن ليفربول والتأهل إلى هذه المسابقة هو الحد الأدنى. أنا آسف لكنه من المبكر جدا أن أكتب منشورا تحفيزيا أو إيجابيا".

وكان ليفربول فاز في 7 من مبارياته الثماني الأخيرة وضغط على نيوكاسل ومانشستر يونايتد في المراحل الأخيرة لكن ذلك لم يكن كافيا.

وهي المرة الأولى التي يفشل فيها ليفربول في التأهل إلى المسابقة القارية الأم منذ قدوم صلاح لصفوفه من روما صيف عام 2017، علما أنه بلغ النهائي 3 مرات في آخر 6 مواسم فخسر مرتين أمام ريال مدريد الإسباني عامي 2018 و2022 تواليا، في حين توج باللقب عام 2019 على حساب مواطنه توتنهام 2-صفر.

بدوره، أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه لم يرتق لمستوى التوقعات هذا الموسم، وأكد أنه ليست لديه مشكلة مع ما ذكره صلاح.

وكان كلوب استسلم بالفعل لعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأكد أنه كان يعتقد حتى أن الوصول للمركز الخامس غير ممكن قبل المباريات العشر المتتالية التي تفادى فيها الفريق الخسارة وتضمنت تحقيق 7 انتصارات.

وقال كلوب إنه "كان وصفا طبيعيا لوضعه، لشعوره، وفي هذا اللحظة مباشرة عقب المباراة فهو محق، إنها ليست اللحظة الفورية التي ترسل فيها رسائل تدعو للتفاؤل".

وأضاف "رأيته في قاعة الطعام وكان يضحك. لم أعلم السبب لأنني لم أسأله، ولكنه لم يكن في حالة مزاجية سيئة. هذا كل ما في الأمر".

وتابع أنه "لم نقدم ما أراده الجميع، أو توقعه، ولكننا ما زلنا متحدين حقا، هذا هو الأمر الطيب في كل ما حدث".

وأكد أن "الحالة ليست سيئة داخل غرفة خلع الملابس. تعلمنا كيفية التعامل مع الوضع. لم ننقسم في لحظة بين المدرب والفريق، وهو شيء مساعد للغاية".

وأكمل أنه "منذ فترة طويلة وكان واضحا من نقطة معينة أن هذا الموسم لن يكون جيدا تاريخيا. ارتكبنا أخطاء، ولم نقدم كثيرا العروض المنتظرة، ولم تكن هناك استمرارية كافية".

وأوضح أنه "لم نوجه أصابع الاتهام. كل هذا جيد. إذا لم تتأهل لدوري الأبطال، فإن أفضل مكان يمكنك إنهاء الدوري به هو المركز الخامس، وهذا ما فعلناه".

وختم بأنه "إذا سألتني قبل 10 مباريات إذا كان هذا ممكنا، كنت سأجيب بالنفي. ما فعله اللاعبون أمر جيد ولكنه ليس مثاليا. لم ننه الدوري في المركز الخامس بسبب المباريات العشر الأخيرة، أنهينا الموسم في هذا المركز لأننا كنا نفتقد للاستمرارية قبلها".