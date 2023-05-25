لعب 80 دقيقة بجرح احتاج 5 غرز.. فيديو يكشف معاناة بنزيمة أمام رايو فاليكانو

كشف وكيل الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، عن سر معاناة اللاعب خلال مباراة النادي الملكي ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وأسهم بنزيمة في فوز ريال مدريد على رايو بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يحتفل بنزيمة كثيرا بهدفه الذي وضع فيه ريال مدريد بالمقدمة عند الدقيقة 31، وبدت معالم الألم واضحة على محياه.

بنزيمة على طريقة قدوته الظاهرة رونالدو يتخطى الحارس ويسجل الهدف الأول ⚽️ هـل كان الحكـــم عادلاً في احتساب الهــدف؟ 🤔✍🏼#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/IqJmi8gQi2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2023

وأكمل النجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما المباراة حتى نهايتها رغم ظهوره في أكثر من لقطة وهو يعرج ويشعر بالألم الشديد، حيث فضّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإبقاء عليه داخل أرض الملعب.

ونشر كريم الجزيري، وكيل بنزيمة، صورة ومقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر كشف فيه عن سر آلام موكله.

وفي التغريدة ظهرت قدم بنزيمة المصابة بجروح بالغة، إذ نزف الكثير من الدماء، ما اضطر الأطباء إلى خياطة الجرح.

ولم تمنح هذه الجروح الحرية لبنزيمة في الجري خلال المباراة، واحتاجت قدمه 5 غُرز من أجل إغلاق الجرح، وفق موقع "ريليفو" (relevo) الإسباني.

Hier @Benzema au bout 10 mn un adversaire lui marche sur le pied , mais comme à son habitude il ne dit rien joue tout le match en souffrant arrive même à marquer ! À la fin le doc lui a fait 5 points de suture aux vestiaires 😅. #UnHerosDiscret pic.twitter.com/BzF8eT1Lwu — Karim Djaziri (@KDjaziri) May 25, 2023

وكتب الجزيري في تغريدته "أمس وبعد 10 دقائق من بداية المباراة داس أحد المنافسين على قدم بنزيمة، لكنه وكالعادة لم يقل أي شيء أو يشكو، ولعب المباراة بأكملها مع الألم. حتى أنه تمكن من التسجيل!".

وحسب "ريليفو" فإن الإصابة حدثت في الدقيقة 15 عندما وصلت الكرة إلى بنزيمة من زميله توني كروس، واستلمها بظهره.

في ذلك الوقت أراد فلوران ليغون، مدافع رايو فاليكانو، قطع الكرة ولكن بدلا من ذلك داس على قدم كريم، ومن وقتها بدأت مشاكل الفرنسي على أرضية الملعب.

وبهدفه في مرمى رايو فاليكانو رفع بنزيمة رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني إلى 18، ليحافظ على بصيص الأمل في السباق على جائزة الهداف (البتشيتشي)، حيث قلص الفارق إلى 5 أهداف مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، قبل جولتين من نهاية الليغا.