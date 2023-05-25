كيروش: قطر يجب أن تكون الأفضل في آسيا والأهم أن نلعب كرة جيدة

قال كارلوس كيروش مدرب منتخب قطر الجديد إن فريقه يجب أن يتخطى الأداء المحبط حين استضاف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 للتركيز في الدفاع عن لقب كأس آسيا أمام "لاعبين ومنتخبات رائعة".

وتذيلت قطر ترتيب مجموعتها في كأس العالم وخسرت كل مبارياتها الثلاث تحت قيادة المدرب السابق فيلكس سانشيز.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا في فبراير/ شباط العام المقبل وستدافع عن لقبها بعد الفوز التاريخي على اليابان في نهائي نسخة 2019.

🎥 | جانب من المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني كارلوس كيروش 🇶🇦.#العنابي pic.twitter.com/0bK8l4HqAX — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) May 16, 2023

وقال البرتغالي كيروش لصحيفة ذا ناشيونال أمس الأربعاء "نحن في لحظة استثنائية لأنه بالعودة للوراء قليلا أنهينا للتو كأس العالم وكنا تحت سقف التوقعات المرتفعة".

وأضاف كيروش الذي تولى القيادة في فبراير/ شباط الماضي "لدينا مهمة واحدة الآن وهي العودة للظروف الطبيعية ووضع الأمور في سياقها الصحيح، ويجب أن يفهم فريقنا ولاعبونا والجمهور أننا سنخوض بطولة تشكل عالمنا".

وتابع "لا يمكن أن ننافس كرة القدم الدولية إن لم نكن الأفضل في آسيا".

وتبدأ قطر رحلة الدفاع عن لقبها أمام لبنان قبل أن تواجه طاجيكستان والصين، لكن كيروش يدرك أن التحديات الأصعب تنتظره بعد مرحلة المجموعات.

وواصل مدرب ريال مدريد والبرتغال ومصر وإيران سابقا "أهم شيء الآن الخطوة المقبلة، كيف سنستعد لها وكيف سنتحضر لمنافسة لاعبين مذهلين وفرق رائعة، الأفضل في آسيا. ستكون مهمة صعبة ومسابقة قوية لكن أهم شيء أن نلعب كرة جيدة وأن نستمتع باللعب ونجلب الفخر والكبرياء للبلاد".