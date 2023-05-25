رياضة

شاهد- ثنائية مارتينيز تقود إنتر ميلان للتتويج بكأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

لاوتارو مارتينيز سجل ثنائية إنتر في نهائي كأس إيطاليا
لاوتارو مارتينيز سجل ثنائية إنتر في نهائي كأس إيطاليا (الفرنسية)
25/5/2023-|آخر تحديث: 25/5/202301:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

توج إنتر ميلان بكأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على فيورنتينا في المباراة النهائية التي أقيمت الأربعاء على الملعب الأولمبي في روما بنتيجة 2-1، ليحافظ على اللقب الذي حصده العام الماضي.

ويدين إنتر بالفوز والتتويج لنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفيه ليقلب بهما النتيجة بعدما تقدم فيورنتينا بهدف مبكر.

وافتتح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس التسجيل في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة متقنة من الفرنسي جوناثان إيكوني.

وأدرك مارتينيز التعادل في الدقيقة الـ29 بتسديدة متقنة بعد تمريرة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش رغم أفضلية فيورنتينا.

وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني له ولإنتر في الدقيقة الـ37 مستفيدا من تمريرة رائعة لعبها نيكولو باريلا انتهت بتصويبة قوية في سقف مرمى "الفيولا"، وعليه انتهى الشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف رغم المحاولات المستمرة من الفريقين، ولا سيما فيورنتينا الذي أراد إدراك التعادل وكاد أن يصل أكثر من مرة إلى شباك إنتر، لكنه اصطدم بدفاع قوي بالإضافة إلى الحارس البوسني المخضرم سمير هاندانوفيتش.

ويتطلع إنتر ميلان بعد هذا التتويج إلى حصد لقب أكثر أهمية حين يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من يونيو/حزيران المقبل بمدينة إسطنبول التركية.

ورفع "النيراتزوري" رصيده في كأس إيطاليا إلى 9 ألقاب، فيما ظل "الفيولا" عند رصيده السابق وهو 7 ألقاب، علما أنه لم يصعد إلى منصة التتويج منذ 22 عاما.

وعلى غرار إنتر سيشارك فيورنتينا في نهائي أوروبي آخر، إذ يلتقي مع وست هام الإنجليزي في كأس المؤتمر في السابع من يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : الجزيرة