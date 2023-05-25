شاهد- ثنائية مارتينيز تقود إنتر ميلان للتتويج بكأس إيطاليا على حساب فيورنتينا

توج إنتر ميلان بكأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على فيورنتينا في المباراة النهائية التي أقيمت الأربعاء على الملعب الأولمبي في روما بنتيجة 2-1، ليحافظ على اللقب الذي حصده العام الماضي.

ويدين إنتر بالفوز والتتويج لنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفيه ليقلب بهما النتيجة بعدما تقدم فيورنتينا بهدف مبكر.

وافتتح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس التسجيل في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة متقنة من الفرنسي جوناثان إيكوني.

فيورنتينا يشعل المباراة بهدف مبكر جونزاليس يسجل مبكراً في مرمى هاندانوفيتش#فيورنتينا_إنتر #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/MgljJchHLU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 24, 2023

وأدرك مارتينيز التعادل في الدقيقة الـ29 بتسديدة متقنة بعد تمريرة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش رغم أفضلية فيورنتينا.

الإنتر يعود بقدم لاوتارو الإثارة تتواصل.. شاهد هدف التعادل لفريق إنزاغي#فيورنتينا_إنتر #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/CAfqVIntUy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 24, 2023

وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني له ولإنتر في الدقيقة الـ37 مستفيدا من تمريرة رائعة لعبها نيكولو باريلا انتهت بتصويبة قوية في سقف مرمى "الفيولا"، وعليه انتهى الشوط الأول.

لدغة الأفعى من لاوتارو الأرجنتيني المتألق يسجل للمرة الثانية ويقلب النتيجة#فيورنتينا_إنتر #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/SSw3UiV6YP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 24, 2023

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف رغم المحاولات المستمرة من الفريقين، ولا سيما فيورنتينا الذي أراد إدراك التعادل وكاد أن يصل أكثر من مرة إلى شباك إنتر، لكنه اصطدم بدفاع قوي بالإضافة إلى الحارس البوسني المخضرم سمير هاندانوفيتش.

ويتطلع إنتر ميلان بعد هذا التتويج إلى حصد لقب أكثر أهمية حين يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من يونيو/حزيران المقبل بمدينة إسطنبول التركية.

ورفع "النيراتزوري" رصيده في كأس إيطاليا إلى 9 ألقاب، فيما ظل "الفيولا" عند رصيده السابق وهو 7 ألقاب، علما أنه لم يصعد إلى منصة التتويج منذ 22 عاما.

وعلى غرار إنتر سيشارك فيورنتينا في نهائي أوروبي آخر، إذ يلتقي مع وست هام الإنجليزي في كأس المؤتمر في السابع من يونيو/حزيران المقبل.