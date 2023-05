شاهد- الأمين جمال يخطف الأضواء بهدف رائع مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما

خطف اللاعب الإسباني الأمين جمال، ذو الأصول المغربية، الأنظار بتألقه في بطولة كأس أوروبا تحت 17 عاما لكرة القدم، بتسجيله هدفا رائعا في شباك صربيا خلال مباراة المنتخبين اليوم الأربعاء.

وأنقذ جمال بهذا الهدف منتخب "لاروخا" من الخسارة أمام نظيره الصربي، وضمَن له البقاء في صدارة المجموعة الأولى للبطولة المقامة حاليا في المجر.

جاء هدف الأمين في الدقيقة 78، بعدما وصلت له الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليفسح لنفسه زاوية مناسبة للتسديد، ثم أطلق تصويبة قوية استقرت على يمين الحارس الصربي.

🎥 | Lamine Yamal with an outrageous golazo for Spain U-17 against Serbia U-17. #U17Euros 🇪🇸🔥pic.twitter.com/XYAOP5yVhX

— BarçaTimes (@BarcaTimes) May 24, 2023