شاهد- الأمين جمال يخطف الأضواء بهدف رائع مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما

خطف اللاعب الإسباني الأمين جمال، ذو الأصول المغربية، الأنظار بتألقه في بطولة كأس أوروبا تحت 17 عاما لكرة القدم، بتسجيله هدفا رائعا في شباك صربيا خلال مباراة المنتخبين اليوم الأربعاء.

وأنقذ جمال بهذا الهدف منتخب "لاروخا" من الخسارة أمام نظيره الصربي، وضمَن له البقاء في صدارة المجموعة الأولى للبطولة المقامة حاليا في المجر.

جاء هدف الأمين في الدقيقة 78، بعدما وصلت له الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليفسح لنفسه زاوية مناسبة للتسديد، ثم أطلق تصويبة قوية استقرت على يمين الحارس الصربي.

🎥 | Lamine Yamal with an outrageous golazo for Spain U-17 against Serbia U-17. #U17Euros 🇪🇸🔥pic.twitter.com/XYAOP5yVhX — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 24, 2023

وتغنت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية بهدف الأمين جمال، ووصفت اللاعب بـ"العبقري الصغير"، خاصة أنه أبقى سجل إسبانيا دون هزيمة في البطولة الأوروبية.

وأسهم هذا الهدف في بقاء منتخب إسبانيا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما نجح منتخب صربيا في خطف البطاقة الثانية للأدوار الإقصائية بوصوله إلى النقطة الرابعة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره الأيرلندي في الدور ربع النهائي، يوم السبت المقبل.

وكان الأمين جمال قد دخل تاريخ برشلونة من الباب الواسع باعتباره أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع "البلوغرانا".

وشارك الأمين في مباراة برشلونة وريال بيتيس يوم 29 أبريل/نيسان الماضي، التي أقيمت على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الـ32 من "الليغا"، قبل أن يبلغ عامه الـ16.

حينها أكدت شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في إحصائيات وأرقام اللاعبين، أن الأمين جمال بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في مباراة رسمية، والخامس في تاريخ الدوري الإسباني (بعمر 15 عاما و290 يوما).

وحسب تقارير إسبانية فإن الأمين جمال يقترب من توقيع أول عقد احترافي مع برشلونة، وذلك عندما يبلغ عامه السادس عشر، يوم 16 يوليو/تموز 2023.

ووُلد الأمين جمال في 13 يوليو/تموز 2007، في منطقة إيسبلوغاس دي يوبريغات، إحدى بلديات إقليم كتالونيا في مدينة برشلونة، لأب مغربي وأُم من غينيا الاستوائية، واختار تمثيل إسبانيا.