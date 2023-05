دورتموند يستعد للتتويج بالدوري الألماني وبايرن ميونخ يأمل في نهاية درامية

ستكون منصة التتويج جاهزة أمام بوروسيا دورتموند في أكثر نهاية مثيرة بالدوري الألماني لكرة القدم خلال أكثر من 10 سنوات، حين تتوق جماهيره لتحقيق اللقب الأول خلال 11 عاما عند استضافة ماينتس بعد غد السبت.

ويحتاج الفريق المنتمي لوادي الرور، الفائز بالدوري آخر مرة عام 2012 تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، إلى هذا الانتصار من أجل التتويج في آخر يوم بالموسم في ملعبه الذي يتسع لـ81 ألف مشجع وبيعت كل تذاكره.

ويتفوق دورتموند بنقطتين على بايرن ميونخ ويدرك المتصدر أنه يمكنه التتويج حتى في حال التعادل أو الهزيمة لكن يتوقف هذا على نتيجة بايرن أمام كولن.

لكن في دورتموند لا حديث عن شيء سوى الانتصار.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند وقائد الفريق المتوج بلقب 2012 "يجب أن نفوز مرة واحدة أخرى وحسب".

وأضاف "لدي شعور جيد في الأساس، لكن أعرف أننا يجب أن نلعب بأداء متقن لمرة أخرى ثم سنستحق اللقب. حين يستقل اللاعبون حافلة متجهة نحو الملعب للاحتفال وسط تحية الجماهير هذا سيحفزهم".

وسيعني الفوز على ماينتس إنجازا هائلا لمدرب دورتموند إيدن ترزيتش الذي قضى موسما متقلبا، وبدا فريقه خارج سباق اللقب تقريبا في منتصف الموسم.

وسيشكل اللقب أكبر نجاح للقائد ماركو رويس الذي ابتلي بالإصابات خلال فترات طويلة بمسيرته، ورغم أن اللاعب (33 عاما) من أكثر أفراد جيله موهبة، فإنه أخفق في الفوز بلقب الدوري.

