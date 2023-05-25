بعد سجنها.. تبرئة لاعبة تنس روسية من تهمة الحصول على رشى

قضى الادعاء العام الفرنسي -اليوم الخميس- بتبرئة لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا من شبهة الرشوة للتلاعب في نتائج المباريات.

وجرى توقيف سيزيكوفا على هامش مشاركتها في نسخة 2021 من بطولة فرنسا المفتوحة بعد مشاركتها في مباراة بفئة الزوجي لبطولة رولان غاروس قبل عامين، وقضت بعض الوقت في الحبس.

ونفت سيزيكوفا، المصنفة رقم 50 على العالم في منافسات زوجي السيدات، الاتهامات الموجهة لها.

وذكر مكتب المدعي العام وقتها إنه تم القبض على هذه اللاعبة بتهمة "الرشوة الرياضية والاحتيال المنظم بسبب أعمال من المحتمل أن تكون قد ارتكبت في أيلول/سبتمبر 2020".

ولكن فريدريك بيلوت محامي سيزيكوفا أكد أنه تمت تبرئة موكلته من كافة الاتهامات، وأصبح يحق لها المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة فرنسا المفتوحة.