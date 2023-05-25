برشلونة ينوي بيعه لأسباب اقتصادية.. عرض ألماني للمغربي الزلزولي

فرض الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي اسمه كواحد من الأسماء المرغوبة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه بألوان أوساسونا الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023.

وانضم الزلزولي إلى أوساسونا الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادما من برشلونة، وخاض خلال الموسم الحالي 31 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن الزلزولي استفاد من فترة إعارته إلى أوساسونا، وتطور مستواه بشكل واضح؛ الأمر الذي وضعه تحت مجهر العديد من الأندية الأوروبية.

وأوضحت أن هناك فريقا جديدا انضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم الزلزولي، وهو باير ليفركوزن الألماني.

ويفكر ليفركوزن في التعاقد مع الزلزولي من أجل تعويض الرحيل المحتمل لأحد مهاجميه؛ وهما موسى ديابي أو أمين عدلي.

ويرى مسؤولو النادي الألماني أن الزلزولي يملك الإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح في "البوندسليغا".

ويُنظر إلى باير ليفركوزن على أنه أحد أنجح الأندية الألمانية في النصف الثاني من الموسم الجاري 2022-2023، حيث تحسنت نتائج الفريق بشكل واضح منذ وصول الإسباني تشابي ألونسو لتدريب الفريق.

ويحتاج باير ليفركوزن (50 نقطة) إلى الفوز في مباراته الأخيرة من الدوري الألماني ضد مضيفه بوخوم، من دون النظر إلى نتيجة ملاحقه فولفسبورغ (49 نقطة)، من أجل ضمان المركز السادس المؤهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل 2023-2024، وبالتحديد دوري المؤتمر الأوروبي.

وأشارت "سبورت" إلى أن الزلزولي ينتظر قرار برشلونة بخصوص مستقبله، علما أن النادي يقدّر نمو اللاعب وتطوره مع أوساسونا.

وأبرزت الصحيفة تصريحات مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز حول الزلزولي قال فيها "لقد نضج كثيرا، وسار موسمه بشكل جيد بعد ذهابه إلى أوساسونا. أنا سعيد جدا لما وصل إليه. لقد أحدث فرقا في العديد من المباريات، أرى فيه موهبة رائعة جدا ويمكنه النجاح في برشلونة، هذا سيعتمد على عقليته".

ورغم هذه التصريحات، فإن الزلزولي لم يدخل في حسابات تشافي للموسم المقبل، وفق "سبورت"؛ وعليه فإن النادي يريد الاستفادة من بيعه.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى في حال رحيل أنسو فاتي وفيران توريس ورافينيا، فإن برشلونة يفضل تعويض أحدهم بشراء عقد البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد، على اعتبار أنه أكثر خبرة.

وكان الزلزولي قريبا من التتويج بأحد ألقاب الموسم في إسبانيا، لكنه خسر مع فريقه أوساسونا نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد بنتيجة 1-2.