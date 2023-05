المتصدر لن يكون برشلونة.. ماذا لو أقيم الدوري الإسباني هذا الموسم من دون تقنية الفار؟

لعبت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) دورا أساسيا في تحديد مصير لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجاري 2022-2023.

وتُوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، عقب فوزه الكبير على جاره اللدود إسبانيول بنتيجة 4-2، ضمن الجولة 34، في 14 مايو/أيار الجاري، لتصبح مبارياته المتبقية مجرد تحصيل حاصل.

وكان الفارق يومها بين برشلونة وغريمه ريال مدريد الثاني 14 نقطة، قبل أن يتقلص حاليا إلى 11، لأن البطل خسر مباراتين متتاليتين أمام ريال سوسيداد وبلد الوليد، في حين هُزم ريال مدريد من فالنسيا، ثم فاز على رايو فاليكانو.

If VAR did not exist in La Liga, Real Madrid would be the league leaders, with 78 points. Barça would have 75 points.

