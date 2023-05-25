الرئيس السابق لرابطة الدوري الألماني: رفض الأندية دخول المستثمرين الكبار يؤدي إلى الركود

أكد كريستيان شيفرت، الرئيس السابق لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أن الإخفاق في التوصل لاتفاقات بشأن انضمام المستثمرين الكبار لرابطة الدوري الألماني سيؤدي إلى حالة من الركود.

ورفضت الأندية الـ36 المنافسة بدوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا -أمس الأربعاء- انضمام مستثمرين لرابطة الدوري الألماني.

ولم يحصل اقتراح بهذا المعنى على أغلبية الثلثين المطلوبة، في اجتماع استثنائي عام.

وقال شيفرت -الذي كان يحظى باحترام كبير خلال رئاسته الطويلة لرابطة الدوري الألماني قبل أن يتنحى عام 2021- مساء الأربعاء في فرانكفورت "إذا كان الجميع يسير في اتجاهات مختلفة، فلن يتغير شيء في النهاية".

وأضاف "حوالي 10 أندية فقط في البوندسليغا لديها طموحات دولية"، مشيرًا إلى أن التصويت ضد انضمام المستثمرين سيعني الآن "أن بعض الأندية ستجد الأمور أكثر صعوبة" على الصعيد الدولي.