كيف يؤثر رحيل ألبا على عودة ميسي إلى برشلونة؟

أعلن جوردي ألبا لاعب برشلونة مغادرة الفريق في ختام الموسم الحالي أي قبل عام من نهاية عقده صيف 2024، ويتزامن هذا الرحيل مع احتمال عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب سان جيرمان إلى الكامب نو.

وسبق ذلك إعلان سيرجيو بوسكيتس الرحيل نهاية الموسم الجاري، وسط حديث عن احتمال انتقال بوسكيتس وألبا إلى الدوري السعودي والعرض الكبير الذي يُزعم أنه قُدم لميسي من الهلال السعودي والذي يمنحه 400 مليون يورو في الموسم.

ولكن المقربين من ألبا -حسب صحيفة "سبورت" (Sport) الكتالونية- نفوا احتمال انتقاله إلى السعودية لأسباب عائلية رغم التقارير الإعلامية التي ربطته بالدوري السعودية.

وقد يكون رحيل ألبا مفيدا جدا للبرسا، لأنه يتقاضى أعلى راتب في الفريق، بل ويتفوق حتى على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ومغادرته تساعد الفريق على الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف لليغا، ومن ثم احتمال عودة ميسي للفريق قد يصبح أكبر.

وهذان الاحتمالان موجودان على الطاولة رغم أن المدرب تشافي هيرنانيديز قال إن "الأمور مفتوحة ولم يُحسم شيء بعد؛ عودة ميسي تعتمد على كثير من الأمور.. هو لاعب استثنائي وصديقي، وعلينا أن نمضي قدما للتأكد من أن هذا الأمر ممكن أن يحدث".

يذكر أن ألبا -الذي لم يعد الخيار الأول لتشافي في مركز الظهير الأيسر بوجود أليخاندرو بالدي- لعب 458 مباراة مع البرسا سجل خلالها 27 هدفا وقدم 99 تمريرة حاسمة، وشكّل ثنائيا مميزا مع ميسي صديقه المقرب.

وانضم ألبا (34 عاما) إلى برشلونة صيف 2012 قادما من فالنسيا، ومنذ ذلك اليوم تحول إلى لاعب أساسي وركيزة في إنجازات "البرسا" في العقد الأخير.

وحقق الدولي الإسباني السابق 18 لقبا مع "البرسا" خلال 11 عاما:

6 ألقاب في الليغا

لقب في دوري الأبطال

لقب في مونديال الأندية

5 ألقاب في كأس الملك

لقب في السوبر الأوروبي

4 ألقاب في السوبر الإسباني

كما توّج مع المنتخب الإسباني بلقب دوري أمم أوروبا، وستكون مواجهة "البرسا" وضيفه مايوركا الأحد المقبل المباراة الوداعية لبوسكيتس وألبا على ملعب الكامب نو.