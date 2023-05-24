شاهد- عدوى العنصرية تنتقل إلى الأرجنتين.. بكاء لاعب كولومبي بعد وصفه بـ"القرد"

بعد 3 أيام فقط من تعرّض البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، للإهانات العنصرية والتضامن الكبير معه، انتقلت هذه الآفة إلى الأرجنتين وكان ضحيتها لاعب كولومبي.

وتعرض هوغو روداليغا لاعب فريق "إنديبندينتي سانتافي" الكولومبي، لعبارات عنصرية من قبل جماهير فريق جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني.

وحدث ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات المجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة "كوبا سود أميركانا".

وتعد هذه البطولة الثانية بعد كوبا ليبرتادوريس في أميركا الجنوبية، ويمكن مساواة مستوى البطولة بالدوري الأوروبي، حيث يتأهل الفائز للمشاركة في كأس "ريكوبا سود أميركانا"، وهي مسابقة تلعب كل سنة بين بطل كوبا ليبرتادوريس وبطل كوبا سود أميركانا.

Hugo Rodallega denunció insultos racistas de parte de hinchas de Gimnasia 👇 pic.twitter.com/x7XmeDy2ZA — VarskySports (@VarskySports) May 24, 2023

وأكدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، أن جماهير الفريق الأرجنتيني نعتت روداليغا "بالقرد الأسود"، وعبارات أخرى مهينة.

وقال روداليغا في تصريحات بعد المباراة "نحن لا نتطور كبشر، ما يشهده العالم حاليا هو كارثة حقيقية"، في إشارة إلى العنصرية.

وأضاف واغرورقت عيناه بالدموع أن "العنصرية متعبة ومرهقة جدا، خاصة عندما يُنعت لاعب بأنه قرد أو يُنادَى بالأسود، إنه أمر محزن بل محزن جدا".

وتابع "أشعر بحزن مضاعف، خسرنا المباراة ثم بسبب ما حدث من الجماهير الأرجنتينية. عندما يأتون إلينا إلى بوغوتا نعاملهم بشكل جيد وباحترام، لكنهم لم يحترمونا اليوم".

وانتهت المباراة التي شهدت 5 حالات طرد بفوز جيمناسيا لابلاتا بهدف وحيد سجله اللاعب فرانكو توريس في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتجمد رصيد إنديبندينتي سانتافي الكولومبي عند 4 نقاط، أبقته في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما ظفر جيمناسيا لابلاتا بأول 3 نقاط له، بعد 4 جولات.