شاهد- سجل بأسلوب مارادونا واحتفل على طريقة ميسي.. هدف مذهل للاعب برشلونة السابق في أميركا

سجل الإسباني ريكي بويغ لاعب لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي هدفا مميزا خطف به الأنظار في بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم.

وتأهل لوس أنجلوس غالاكسي إلى ربع نهائي المسابقة، عقب فوزه على نظيره فريق "لوس أنجلوس" بهدفين دون رد.

وأمّن بويغ انتصار فريقه بإحرازه الهدف الثاني بعد الاستراحة بـ7 دقائق بطريقة رائعة، إذ وصفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية الهدف بأنه "مارادوني".

Our midfield magician 🪄@RiquiPuig doubles the lead over LAFC! pic.twitter.com/sTkjLyWmlw

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 24, 2023