شاهد- سجل بأسلوب مارادونا واحتفل على طريقة ميسي.. هدف مذهل للاعب برشلونة السابق في أميركا

سجل الإسباني ريكي بويغ لاعب لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي هدفا مميزا خطف به الأنظار في بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم.

وتأهل لوس أنجلوس غالاكسي إلى ربع نهائي المسابقة، عقب فوزه على نظيره فريق "لوس أنجلوس" بهدفين دون رد.

وأمّن بويغ انتصار فريقه بإحرازه الهدف الثاني بعد الاستراحة بـ7 دقائق بطريقة رائعة، إذ وصفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية الهدف بأنه "مارادوني".

Our midfield magician 🪄@RiquiPuig doubles the lead over LAFC! pic.twitter.com/sTkjLyWmlw — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 24, 2023

وتسلم بويغ (23 عاما) الكرة من منتصف الملعب وتخلص من 3 لاعبين بطريقة فنية مذهلة، قبل أن يضعها بلمسة ساحرة تجاوزت الحارس ومدافع رابع لتواصل طريقها إلى الشباك.

واحتفل لاعب برشلونة السابق -على طريقة الأرجنتيني ليونيل ميسي- بخلع قميصه ورفعه في وجه جماهير الفريق المنافس التي ردت عليه بإلقاء بعض الأدوات.

ويُعد هذا الهدف هو الخامس لبويغ منذ انضمامه إلى لوس أنجلوس غالاكسي في الرابع من أغسطس/آب 2022، قادما من البرسا.

@RiquiPuig tonight 98 touches

64/72 Accurate Passes (88%)

1 chance created

3 shots on target

0.28 xA

12 passes into final third

6/6 dribbles completed (100%)

5/5 long balls

8/8 ground duels won (100%)

7 recoveries

1 interception

2 fouls won 8.3 FotMob rating and MOTM 💫 pic.twitter.com/Hc6cjrCWVM — Neø🇳🇴 (@HaalandTempo) May 15, 2023

وأعادت الصحيفة الإسبانية تصريحات بويغ التي أدلى بها بعد رحيله عن برشلونة، بعدما قرر النادي عدم اصطحابه في الجولة الصيفية إلى الولايات المتحدة من أجل الضغط عليه.

وقال إنه "لم يكن أنا من قرر عدم السفر، فأنا لم أرد ترك اللاعبين، ربما أتفهم وضع النادي وأنهم يريدون الضغط عليّ للمغادرة، لكن كان يمكنهم القيام بذلك بطريقة أخرى".

وكشف عن أنه شعر "بخيبة أمل وأكثر من طريقة رحيلي بعد وجودي هناك لـ7 سنوات، كانت رؤية زملائي يلعبون بينما أنا أشاهدهم لا تؤذيني، في بعض الأحيان يتعين عليك اتخاذ قرارات، هم اتخذوا القرار وأنا لم أتفق معهم، وحدث ما حدث".