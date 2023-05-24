سجل 33 هدفا بجميع البطولات.. ليفاندوفسكي يحقق إنجازا غاب عن برشلونة 26 عاما

في موسمه الأول مع برشلونة، حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي إنجازا فرديا لم يشهده النادي الكتالوني منذ أكثر من عقدين.

وسجل ليفاندوفسكي 33 هدفا حتى الآن لبرشلونة في جميع البطولات، بعدما شارك في 44 مباراة، وبإمكانه زيادة رصيده مع بقاء مباراتين على نهاية الموسم 2022-2023.

وتجاوز ليفاندوفسكي عدد الأهداف التي سجلها جميع زملائه في الخط الأمامي هذا الموسم وهم البرازيلي رافينيا (10 أهداف)، الفرنسي عثمان ديمبيلي (8 أهداف)، الإسبانيان فيران توريس (7 أهداف)، وأنسو فاتي (7 أهداف).

وجاءت أهداف ليفاندوفسكي بواقع 23 هدفا في الدوري الإسباني، وهدفين في كأس ملك إسبانيا، ومثلهما في كأس السوبر الإسباني، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وأخيرا هدف وحيد في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأكدت صحيفة "أس" (as) الإسبانية أن هذه الأرقام لم يسبق أن حققها أي لاعب ارتدى قميص برشلونة منذ 27 عاما في أول موسم له مع الفريق.

وأشارت إلى أن حصيلة ليفاندوفسكي في موسمه الأول كانت أفضل من أرقام عديد من أبرز المهاجمين الذين مروا على النادي، مثل الكاميروني صامويل إيتو (29 هدفا)، البرازيلي ريفالدو (28 هدفا)، الأوروغوياني لويس سواريز (25 هدفا)، الإسباني ديفيد فيا (23 هدفا)، الأرجنتيني خافيير سافيولا (21 هدفا)، الفرنسي تييري هنري (19 هدفا).

لكن ليفاندوفسكي يبتعد كثيرا عن الرقم المذهل الذي حققه الظاهرة رونالدو مع برشلونة في موسم 1996-1997، حين سجل 47 هدفا في 49 مباراة بجميع البطولات.

واستعرضت الصحيفة أرقام ليفاندوفسكي في المواسم الثلاثة الأخيرة مع بايرن ميونخ الألماني، والتي كانت الأفضل في مسيرة المهاجم البولندي، حيث سجل 49 و48 و50 هدفا على التوالي.

وبررت "أس" تراجع حصيلة ليفاندوفسكي مع برشلونة مقارنة بأرقامه مع بايرن ميونخ، وهو أن المهاجم البولندي لعب مباريات أقل مع الفريق الكتالوني، خاصة في دوري أبطال أوروبا.

ويقترب ليفاندوفسكي من خطف جائزة هدّاف الدوري الإسباني (بيتشيتي)، إذ سجل 23 هدفا في الليغا، ويبتعد عن كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، أقرب ملاحقيه بفارق 5 أهداف.

وفي حال فوزه بهذه الجائزة، سيصبح ليفاندوفسكي أول لاعب يحصد تلك الجائزة في موسمه الأول بالدوري الإسباني منذ موسم 2006-2007، عندما سجل الهولندي رود فان نيستلروي 25 هدفا لريال مدريد.

آخر 5 مهاجمين حققوا جائزة الهداف في أول موسم لهم في الدوري الإسباني: