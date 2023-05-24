بعد مغادرة بوسكيتس.. رحيل ألبا يكتب نهاية جيل أسطوري لبرشلونة

يبدو أن وقت التغيير الشامل في برشلونة حان وقته لاستعادة أمجاد الفريق محليا وقاريا، فبعد اعتزال جيرارد بيكيه ورحيل سيرجيو بوسكيتس، قرر جوريد ألبا شريك النجاحات وأحد أفراد الجيل الأسطوري مغادرة "كامب نو".

ومن المتوقع أن يعلن ألبا الرحيل باحتفال رسمي في "كامب نو". واللافت أن اللاعب غير رأيه الأسابيع الأخيرة، فبعد تأكيده أنه سيكمل عقده الذي ينتهي صيف 2024، قرر الرحيل واضعا نهاية لأحد أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ برشلونة واللعبة.

وانضم ألبا (34 عاما) إلى برشلونة صيف 2012 قادما من فالنسيا، ومنذ ذلك اليوم تحول إلى لاعب أساسي وركيزة في إنجازات "البرسا" في العقد الأخير.

18 لقبا إنجازات ألبا مع "البرسا" في 11 عاما:

6 ألقاب في "الليغا"

لقب في دوري الأبطال

لقب في مونديال الأندية

5 في كأس الملك

لقب في السوبر الأوروبي

4 ألقاب في السوبر الإسباني.

كما توج مع المنتخب بلقب دوري أمم أوروبا، وستكون مواجهة "البرسا" ومايوركا الأحد المقبل المباراة الوداعية لبوسكيتس وألبا.