الكويت تستضيف "خليجي 26" عام 2024

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم -اليوم الأربعاء- أن الجمعية العمومية المنعقدة في العاصمة القطرية صدقت على استضافة الكويت "خليجي 26" في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم) -الذي احتفظ اليوم برئاسة اتحاد كأس الخليج العربي بالتزكية، إن الاتحاد الإقليمي الذي يضم 8 دول "قرر إقامة البطولة الخليجية التي بدأت عام 1970 في ديسمبر 2024 بالكويت".

وأضاف "منحت مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك".

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قال سابقا إن اختيار موعد هذه البطولة جاء تجنبا لتعارضها مع كأس آسيا.

وقد فازت قطر بحق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا بعد اعتذار الصين لأسباب تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وتستضيف الدوحة هذه الكأس القارية خلال الفترة بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/شباط 2024.

أما الكويت -التي يتصدر منتخبها قائمة الفائزين بلقب كأس الخليج برصيد 10 ألقاب- فستحتضن ملاعبها هذه البطولة للمرة الخامسة.