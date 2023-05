إلغاء عقوبة فينيسيوس وغرامة قاسية لفالنسيا ومظاهرات داعمة له.. أزمة الدولي البرازيلي تصبح قضية عالمية

ألغى الاتحاد الإسباني لكرة قرار طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا يوم الأحد الماضي، فيما فرض على الخفافيش عقوبات رياضية ومالية.

وطرد الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغوتشكا اللاعب البرازيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد اعتدائه على لاعب فالنسيا الذي كان يمسك برقبته.

واشتكى فينيسيوس -قبل الطرد- من تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا، مما أدى إلى توقف المباراة 10 دقائق، مع إشارته إلى الأشخاص الذين هتفوا ضده. كما هدد فينيسيوس بمغادرة الملعب خلال الشوط الثاني من المباراة، بعدما استهدفته الجماهير بتقليد أصوات القردة.

وأضاف الاتحاد في بيان: "لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني ترى أن تقييم الحكم تم تحديده بعد إغفال الواقعة كاملة، وهو ما أثر على قراره في النهاية".

وتابع: "(الحكم) لم يتم إبلاغه بالحقائق، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره التعسفي؛ لأنه كان من المستحيل عليه إجراء تقييم سليم لما حدث".

واحتجزت الشرطة الإسبانية 7 أشخاص في وقت سابق الثلاثاء، ووجهت لهم اتهامات مختلفة.

كما غرّم الاتحاد الإسباني فالنسيا 45 ألف يورو، وأغلق مدرج ماريو كيمبس الجنوبي في ملعب "مستايا" 5 مباريات.

من جانبه، تقدم ريال مدريد -الذي وصف الإساءات بأنها تشكل "جريمة كراهية"- بشكوى لدى مكتب المدعي العام الإسباني.

وأضاف الاتحاد: "لقد تأكد، وفقا لما ذكره الحكم فى تقريره، أنه جرى توجيه صيحات عنصرية لفينيسيوس لاعب ريال مدريد، خلال المباراة المذكورة أعلاه، وهو ما أسفر عن تغيير المسار الطبيعي للمباراة، واعتُبرت تلك المخالفات خطيرة للغاية".

ويحق لفالنسيا التقدم بطلب استئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد خلال 10 أيام عمل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وطالب اللاعبون والمسؤولون في الدوري الإسباني بمعالجة أزمة العنصرية في أعقاب أحداث مباراة يوم الأحد التي انتهت بفوز فالنسيا بهدف نظيف.

وقبل كل من مباراتي بلد الوليد أمام برشلونة، وسيلتا فيغو أمام جيرونا -أمس الثلاثاء- وقف اللاعبون وكذلك الحكام خلف لافتة حملت عبارة "العنصرية، إلى خارج كرة القدم".

وأظهرت الجماهير خلال مباراة بلد الوليد أمام برشلونة دعمها للبرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور.

وخلع رافينيا مهاجم برشونة قميصه خلال استبداله، لإظهار رسالة دعم لفينيسيوس، وجاء في الرسالة أنه "طالما أن لون البشرة أكثر أهمية من إشراق الأعين، ستكون هناك حروب".

Demonstration in the Spanish Consulate in São Paulo, in solidarity with the player Vini Jr, victim of racist attacks during a game.

© Paulo Lopes#racismo #vinijr #espanha #futebol #esporte #jogador #realmadrid #valencia #laliga #racism #viniciusjr #spain #football #sport pic.twitter.com/Qg9EAnNQXo

May 24, 2023