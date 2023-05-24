أول ضحايا أزمة فينيسيوس.. هذا سبب إيقاف حكم مواجهة فالنسيا وريال مدريد

كشف تقرير إسباني عن إيقاف الحكم إيغليسياس فيلانويفا ومنعه من الوجود في غرفة تقنية حكم الفيديو "فار" خلال الجولة المقبلة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني استبعاد فيلانويفا من غرفة الفيديو الخاصة بملعب "بينيتو فيامارين" خلال مباراة ريال بيتيس وخيتافي المقررة غدا الأربعاء ضمن الجولة 36 من الليغا، وسيحل محله زميله سوتو غرادو، وفق ما أكدته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وحسب الصحيفة، فإن قرار لجنة الحكام جاء بناء على أداء فيلانويفا خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد في الجولة الماضية من الليغا.

وكان فيلانويفا استدعى زميله حكم المباراة ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا من أجل مراجعة اللقطة التي طُرد على إثرها فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الذي وجّه ضربة على وجه هوغو دورو مدافع فالنسيا.

O árbitro de vídeo que recomendou a expulsão do atacante Vini Jr., Ignacio Villanueva, foi afastado da próxima rodada do Campeonato Espanhol. Villanueva ainda pode ser demitido da federação espanhola; o argumento é que o juiz foi parcial ao sugerir a expulsão #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/fhduPzovM2 — CNN Brasil (@CNNBrasil) May 23, 2023

وأثار فيلانويفا جدلا واسعا حين عرض لقطة فينيسيوس فقط من دون أن يُظهر ما بدر من دورو، الذي أمسك بالبرازيلي من رقبته وحاول خنقه.

وحسب "ماركا"، فإن المسؤولين في لجنة الحكام لم يجدوا مبررا أو تفسيرا مقنعا من فيلانويفا يمنعه من عرض اللقطة كاملة.

⏯️ تفاصيل ما حدث مع فينيسيوس في مباراة فالنسيا ▪️ عبد العزيز السليطي: موسم كامل وفينيسيوس يتعرض للعنصرية. ▪️ هيثم فاروق: فينيسيوس ظُلم اليوم#الدوري_الاسباني | #فالنسيا_ريال_مدريد #LaLigaSantander pic.twitter.com/rLzqFSQA3l — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2023

وتُعد هذه المرة الأولى في الدوري الإسباني التي يقوم فيها حكم مسؤول عن إدارة غرفة الفيديو بإخفاء لقطة حاسمة.

وكان من المقرر أن تكون مباراة بيتيس وخيتافي هي الأخيرة لفيلانويفا قبل أن يُحال إلى التعاقد، لكن ذلك لن يحدث، وفق "ماركا".

من جانبه، نجا حكم الساحة دي بورغوس من مقصلة الإبعاد، وما زال على رأس وظيفته حكما للساحة في مباراة ريال بيتيس وخيتافي.