رياضة

أول ضحايا أزمة فينيسيوس.. هذا سبب إيقاف حكم مواجهة فالنسيا وريال مدريد

حكم تقنية الـVAR لم يعرض لقطة تعرض فينسيوس جونيور للخنق من لاعب فالنسيا
حكم تقنية الـ"فار" (VAR) لم يعرض لقطة تعرض فينيسيوس جونيور للخنق من لاعب فالنسيا (الفرنسية)
24/5/2023

كشف تقرير إسباني عن إيقاف الحكم إيغليسياس فيلانويفا ومنعه من الوجود في غرفة تقنية حكم الفيديو "فار" خلال الجولة المقبلة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني استبعاد فيلانويفا من غرفة الفيديو الخاصة بملعب "بينيتو فيامارين" خلال مباراة ريال بيتيس وخيتافي المقررة غدا الأربعاء ضمن الجولة 36 من الليغا، وسيحل محله زميله سوتو غرادو، وفق ما أكدته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وحسب الصحيفة، فإن قرار لجنة الحكام جاء بناء على أداء فيلانويفا خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد في الجولة الماضية من الليغا.

وكان فيلانويفا استدعى زميله حكم المباراة ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا من أجل مراجعة اللقطة التي طُرد على إثرها فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الذي وجّه ضربة على وجه هوغو دورو مدافع فالنسيا.

وأثار فيلانويفا جدلا واسعا حين عرض لقطة فينيسيوس فقط من دون أن يُظهر ما بدر من دورو، الذي أمسك بالبرازيلي من رقبته وحاول خنقه.

وحسب "ماركا"، فإن المسؤولين في لجنة الحكام لم يجدوا مبررا أو تفسيرا مقنعا من فيلانويفا يمنعه من عرض اللقطة كاملة.

وتُعد هذه المرة الأولى في الدوري الإسباني التي يقوم فيها حكم مسؤول عن إدارة غرفة الفيديو بإخفاء لقطة حاسمة.

وكان من المقرر أن تكون مباراة بيتيس وخيتافي هي الأخيرة لفيلانويفا قبل أن يُحال إلى التعاقد، لكن ذلك لن يحدث، وفق "ماركا".

من جانبه، نجا حكم الساحة دي بورغوس من مقصلة الإبعاد، وما زال على رأس وظيفته حكما للساحة في مباراة ريال بيتيس وخيتافي.

المصدر : مواقع إلكترونية