لاعبه "بصق" على المصري تريزيغيه فحوّل للجنة الانضباط.. فنربخشة يهاجم الاتحاد التركي ويعتبر القرار "أمرا فاضحا"

اعترض نادي فنربخشة -اليوم الثلاثاء- على تحويل لاعبه ساميت أكايدين للجنة الانضباط للاتحاد التركي لكرة القدم بداعي البصق على محمود حسن (تريزيغيه) خلال سجوده على أرض الملعب عقب تسجيله هدفا في المباراة التي خسرها فريقه طرابزون سبور في الدوري التركي.

وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيغيه الذي سجل هدف فريقه الوحيد قبل 10 دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز فنربخشة 3-1 الخميس الماضي.

Trabzonspor winger Mahmoud Trezeguet was celebrating scoring his team's only goal by prostrating himself after a Turkish league game on Thursday when Fenerbahce defender Samet Akaydin appeared to spit at him while walking past. Akaydin denied purposely spitting on Trezeguet. pic.twitter.com/GzQsrVbcad — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 21, 2023

وقال فنربخشة -في بيان اليوم الثلاثاء عبر تويتر- إنه "لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي.. إنه لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط.. ثبت بوضوح أنه لم يفعل شيئا بالعودة للقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح".

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal… pic.twitter.com/FheLaJEkiQ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 23, 2023

وتابع أن "هذه الواقعة لم يتضمنها تقرير (حكم) المباراة، وهو افتراء من قبل الجمهور، لكنه يوضح وجهة نظر الاتحاد التركي تجاه فنربخشة".

وختم بأن النادي يدعو "كل مسؤول يعمل تحت مظلة الاتحاد التركي، ولا سيما في لجنة الانضباط التي وقعت على هذا القرار، إلى حل الأمر فورا".

من جهته، نفى أكايدين ارتكابه هذا الفعل المزعوم.

وكتب أكايدين على تويتر في وقت سابق "أدين الادعاءات غير الأخلاقية من خلال التلاعب بتصرفي (أي البصق في الملعب)، وهذا تصرف يحدث مع الرياضيين".

وعقب الواقعة، قال طرابزون سبور -عبر حسابه على فيسبوك- إن "هذا أمر مثير للاشمئزاز. ندين بشدة العمل غير الإنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال مواجهة فنربخشة يوم 18 مايو/أيار".

وأضاف بيان النادي "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن يبصق ساميت أكايدين لاعب فنربخشة على لاعبنا بينما كان يسجد احتفالا بالهدف".

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في الدوري برصيد 51 نقطة، ويأتي فنربخشة في المركز الثاني ويبتعد بفارق 5 نقاط عن غلطة سراي المتصدر.