لاعبه "بصق" على المصري تريزيغيه فحوّل للجنة الانضباط.. فنربخشة يهاجم الاتحاد التركي ويعتبر القرار "أمرا فاضحا"

اعترض نادي فنربخشة -اليوم الثلاثاء- على تحويل لاعبه ساميت أكايدين للجنة الانضباط للاتحاد التركي لكرة القدم بداعي البصق على محمود حسن (تريزيغيه) خلال سجوده على أرض الملعب عقب تسجيله هدفا في المباراة التي خسرها فريقه طرابزون سبور في الدوري التركي.

وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيغيه الذي سجل هدف فريقه الوحيد قبل 10 دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز فنربخشة 3-1 الخميس الماضي.

Akaydin denied purposely spitting on Trezeguet. pic.twitter.com/GzQsrVbcad

