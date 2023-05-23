شاهد- خسارتان لتونس والعراق.. بداية متعثرة للعرب في مونديال الشباب

تعثّر منتخبا تونس والعراق، ممثلا العرب في مونديال الأرجنتين تحت 20 عاما لكرة القدم، بعد خسارة "نسور قرطاج" أمام إنجلترا بهدف نظيف، و"أسود الرافدين" برباعية نظيفة أمام الأوروغواي.

ففي المباراة الأولى ضمن المجموعة الخامسة، منح داين سكارليت إنجلترا -بطلة أوروبا وحاملة لقب 2017- هدف الفوز أمام تونس رابعة قارة أفريقيا، من كرة رأسية في الدقيقة 25.

🎙️ حاتم الطرابلسي: تقدم مستحق لإنكلترا في الشوط الأول والهدف جاء من خطأ دفاعي#كأس_العالم_للشباب | #إنكلترا_تونس#WCU20 pic.twitter.com/h8WG7uJr4I — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2023

وفي مدينة لابلاتا أيضا ضمن المجموعة عينها، تعرّض العراق -وصيف بطل آسيا- لخسارة موجعة أمام الأوروغواي برباعية حملت توقيع ماتياس أبالدو (الدقيقة 38)، وأندريس فيراري (الدقيقة 48)، وحسين حسن (الدقيقة 62 خطأ في مرمى فريقه)، وألان ماتورّو (90+3).

وفي الجولة الثانية، يلعب الخميس المقبل الأوروغواي مع إنجلترا والعراق مع تونس.

وأصبحت الأوروغواي رابع دولة تصل للهدف رقم 100 في تاريخ البطولة، بعد البرازيل والأرجنتين وإسبانيا.

وضمن مباريات أمس الاثنين أيضا، خسرت فرنسا (بطلة 2013) أمام كوريا الجنوبية 1-2 في المجموعة السادسة التي شهدت فوز غامبيا على هندوراس 2-1.

وكانت البطولة مقررة سابقا في إندونيسيا، قبل أن ينقلها الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) الشهر الماضي إلى الأرجنتين، بعد سحبها من الدولة الآسيوية التي رفض مسؤولون فيها استقبال منتخب الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الأرجنتين -وهي الدولة المضيفة وحاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب- حققت فوزا افتتاحيا على أوزبكستان 2-1 في المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا فوز نيوزيلندا على غواتيمالا 1-0.

وفي المجموعة الثانية، تغلبت الولايات المتحدة على الإكوادور 1-0 وسلوفاكيا على فيجي 4-0.

وتعرّضت البرازيل، حاملة اللقب 5 مرات، لخسارة افتتاحية أمام إيطاليا 2-3 ضمن المجموعة الرابعة أول أمس الأحد، بعد أن تخلفت 0-3 حتى الدقيقة 72 من المباراة. وفي المجموعة عينها، فازت نيجيريا على جمهورية الدومينيكان 2-1.

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، أمام البرازيل (5)، في حين ذهب اللقب الأخير إلى أوكرانيا على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 في نهائي نسخة بولندا 2019.