حصدوا كل الألقاب.. كيف نجحت السنغال في اعتلاء عرش كرة القدم الأفريقية؟

تونس- لا تزال كرة القدم السنغالية تبسط هيمنتها على كل مسابقات المنتخبات في أفريقيا، وسط توقعات من الفنيين باستمرار سيطرة "أسود التيرانغا" لسنوات أخرى بفضل أجيال من اللاعبين المميزين الذين يصنع عدد منهم ربيع الأندية الأوروبية وينتمي آخرون إلى أكاديميات كروية محلية تديرها أندية فرنسية.

وبتتويج منتخب السنغال للناشئين، الجمعة الماضية، ببطولة أمم أفريقيا 2023 التي أقيمت بالجزائر عقب فوزه في النهائي على نظيره المغربي (2 ـ1) رفعت الكرة السنغالية غلتها من الإنجازات القارية إلى 4 ألقاب بالتمام والكمال في عام ونيف، لتفرض سيطرة كلية على كل المسابقات والألقاب الأفريقية.

