تحولت إلى أزمة سياسية.. الليغا تعترف بأن إسبانيا "بلد العنصريين" بعد وصف فينيسيوس بـ "القرد"

في الوقت الذي استدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني لاستيضاح حادثة توجيه إهانات بذيئة إلى نجمه ومواطنه فينيسيوس جونيور، اعترف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس -أمس الاثنين- أن الكرة الإسبانية تعاني من مشكلة العنصرية.

ويتعرض الدوري الإسباني لضغوط لبذل المزيد من الجهد لمكافحة العنصرية، بعد أن أعرب الرئيس البرازيلي والاتحاد الدولي (فيفا) -إضافة لنجوم من أمثال كيليان مبابي وريو فرديناند وسائق فورمولا 1 للسيارات لويس هاميلتون عن دعمهم للاعب البرازيلي.

وفي منشور على وسائل التواصل، وصف فينيسيوس الإساءة العنصرية بأنها "غير إنسانية" وطالب الرعاة والمذيعين بمحاسبة رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2023

وقال فينيسيوس "ما الذي ينقص لتجريم هؤلاء الأشخاص؟ ومعاقبة الأندية رياضيا؟ لماذا لا يتهم الرعاة رابطة الدوري الإسباني (بشأن ما يحدث)؟ ألا تنزعج المحطات التلفزيونية عند بث هذه (التصرفات) الهمجية مطلع كل أسبوع؟".

وجاء تلك التصريحات عقب يوم من توقف المباراة على ملعب ميستايا في فالنسيا لمدة 10 دقائق، بعد أن أشار المهاجم البالغ 22 عاما إلى الجماهير التي تردد أنها وجهت تعليقات عنصرية ضده.

وأضاف النجم البرازيلي "المشكلة خطيرة للغاية، والبيانات الصحفية لم تعد مجدية. ولا تلوموني من أجل تبرير تلك الأعمال الإجرامية".

وسبق لفينيسيوس، ثاني هدافي ريال مدريد هذا الموسم (23 هدفا) خلف كريم بنزيمة بهدفين، أن وصف إسبانيا بأنها "بلد العنصريين" بعد مباراة فالنسيا يوم الأحد.

واستدعى هذا رد فعل من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس على تويتر حيث قال إن الرابطة تفعل ما يكفي ويجب على فينيسيوس أن يحدث نفسه بذلك "قبل أن تنتقد وتشوه الرابطة".

وعاد روبياليس ليقول بمؤتمر صحفي في مدريد "أول شيء هو الاعتراف بأن لدينا مشكلة في بلادنا. إنها مشكلة خطيرة تلطخ أيضا فريقا بأكمله، وقاعدة جماهيرية كاملة وناديا بأكمله وبلدا بأكمله".

واستدعت الحكومة البرازيلية اليوم السفير الإسباني لاستيضاح الحادث. وقالت الخارجية في بيان إنها خلصت بعد "حادثة أخرى غير مقبولة" إلى أن السلطات الإسبانية لم تتخذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الأفعال العنصرية.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر تويتر "لا يوجد تسامح مطلقا مع العنصرية في كرة القدم".

وأضاف سانشيز "الرياضة تقوم على قيم التسامح والاحترام. يجب ألا يكون للكراهية وكراهية الأجانب مكان في كرة القدم لدينا وفي مجتمعنا".

وكان مجلس الرياضة الإسباني قد قال -في بيان سابق- إنه سيدرس لقطات من المباراة لاستدعاء أي شخص من مرتكبي الواقعة للمثول أمام الادعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو -نُشرت على مواقع التواصل وتحققت منها رويترز- مئات من مشجعي فالنسيا ينشدون "فينيسيوس قرد" مع وصول حافلة ريال مدريد إلى الملعب قبل المباراة.

وكتب فينيسيوس على تويتر بعد المباراة "أنا آسف لأولئك الإسبان الذين يختلفون (مع ما سأقول) لكن اليوم في البرازيل، يتم تعريف إسبانيا بأنها بلد العنصريين".

وقد انتقد رئيس الاتحاد الإسباني تصريحات تيباس واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة".

وقال روبياليس "من الأرجح أن فينيسيوس على حق أكثر مما نعتقد، وعلينا جميعا أن نفعل المزيد بشأن العنصرية".

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023