بينهم خليفة ميسي وأحد القادة.. برشلونة ينوي التخلص من 11 لاعبا في "الميركاتو" الصيفي

يجب على إدارة برشلونة العمل في أكثر من اتجاه هذا الصيف، من أجل تجهيز القوام النهائي للفريق الذي سيعود للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل 2023-2024.

وبالتوازي مع ملف التعاقدات الجديدة، يركّز برشلونة على مسألة اللاعبين الذي خرجوا من حسابات تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن هناك 11 لاعبا يريد برشلونة التخلص منهم في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل توفير الأموال من ناحية، وفتح المجال أمام تسجيل التعاقدات الجديدة من ناحية أخرى.

وفي السطور التالية نستعرض اللاعبين الذين لا يريدهم برشلونة ضمن فريقه الأول للموسم المقبل.

عبد الصمد الزلزولي

بعد إعارته في الصيف الماضي لفريق أوساسونا، أثار الدولي المغربي اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي خاصة مع تألقه في "بامبلونا".

ورغم أرقامه اللافتة مع أوساسونا فإن برشلونة وضع الزلزولي على قائمة البيع، من أجل توفير بعض الأموال للصفقات التي يريدها المدرب تشافي هيرنانديز.

ويسعى برشلونة إلى بيع الزلزولي قبل يوم 30 يونيو/حزيران 2023، كما يخطط لوضع بند يعطيه الأولوية لإعادة الشراء.

كليمنت لينغليت

يشعر نادي توتنهام هوتسبير بالرضا إزاء أداء لينغليت منذ وصوله إليه من برشلونة على سبيل الإعارة في صيف عام 2022.

وعليه فإن النادي الإنجليزي يخطط للاحتفاظ بالمدافع الفرنسي، وهو أمر يتماشى مع رغبة برشلونة الذي يسعى لبيع عقد اللاعب نهائيا.

سيرجينو ديست

لم يقنع الظهير الأميركي مسؤولي ميلان الذي قرروا إنهاء إعارة اللاعب وإعادته إلى برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

برشلونة بدوره ليس متحمسا لبقاء ديست، ويريد بيعه خاصة في ظل توفر 3 عروض من الدوري الإنجليزي، لكن إدارة البلوغرانا تخطط للاستفادة منه من خلال نقله إلى أتلتيكو مدريد وإقناع النادي بدمج اللاعب في صفقة البلجيكي يانيك كاراسكو، المطلوب في برشلونة.

نيكو غونزاليس

يبدو أن فرصة نيكو غونزاليس مع برشلونة لم تأت بعد، رغم الخبرة التي اكتسبها في الموسم الحالي 2022-2023 بعد إعارته لفالنسيا.

فكرة برشلونة الآن خروج لاعبه الشاب لفترة إعارة أخرى، ولكن هذه المرة في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكسب مزيد من الثقة والدقائق.

صامويل أومتيتي

بعد عناء تمكن برشلونة من إيجاد حل لأزمة مدافعه الفرنسي أومتيتي في الصيف الماضي، ووجد فريقا ينقله إليه حتى لو على سبيل الإعارة.

ليتشي الذي ارتدى أومتيتي ألوانه منح الوقت والفرصة اللازمين للمدافع الفرنسي لاستعادة بعض من بريقه الذي فقده بعد نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وهو ما كان، إذ بات على رادار العديد من الفرق وفق صحيفة "سبورت".

أليكس كولادو

لم يقدّم كولادو أي شيء يستحق الثناء عليه هذا الموسم مع إليتشي الذي وصل إليه مُعارا من برشلونة في الصيف الماضي.

غاب كولادو وقتا طويلا عن الفريق بسبب الإصابة، وخاض 16 مباراة فقط في جميع البطولات، فسجل هدفا وصنع آخر، وعليه فإن برشلونة يبحث له عن فريق آخر وهذه المرة في الدوري اليوناني.

أنسو فاتي

هو أحد علامات الاستفهام في برشلونة، فبعد رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي تم تقديم فاتي على أنه خليفة النجم الأرجنتيني.

لكن الإصابات نالت من فاتي الذي فقد كثيرا من بريقه، وبدا في كثير من المباريات فاقدا للثقة. وعطفا على ذلك، لن يمانع النادي بيعه في سبيل الحصول على مقابل مادي جيد، وقد تكون وجهته المقبلة وولفرهامبتون الإنجليزي.

فيران توريس

وصل توريس إلى برشلونة في منتصف موسم 2021-2022 قادما من مانشستر سيتي، لكنه لم ينجح في إقناع تشافي هيرنانديز.

وتروّج الصحافة المقربة من برشلونة لإمكانية رحيل توريس، وقد يذهب اللاعب الإسباني إلى أتلتيكو مدريد وربما إلى يوفنتوس.

بابلو توري

لم يحظ توري بكثير من الدقائق مع برشلونة في الموسم الحالي، لكن النادي يعدّه واحدا من اللاعبين المهمين في المستقبل.

لذا يخطط النادي لخروج اللاعب على سبيل الإعارة، لخوض مزيد من الدقائق واكتساب الخبرة قبل العودة إلى برشلونة، وقد تكون وجهته سيلتا فيغو أو فياريال.

جوردي ألبا

لأول مرة منذ عدة مواسم، يجد ألبا نفسه حبيسا لدكة البدلاء أكثر من خوض المباريات، وهذا بفضل تألق أليخاندرو بالدي.

برشلونة فكر في التخلص من اللاعب دون علمه بعدما توصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان في الشتاء الماضي، لكن ألبا رفض الرحيل.

كل هذا لا يمنع حقيقة أن برشلونة سيعمل جاهدا على إيجاد مخرج لألبا، أحد قادة الفريق، ورغم رغبة اللاعب بالبقاء حتى نهاية عقده في صيف عام 2024 فإن احتمال رحيله بات أكبر من أي وقت مضى، وربما ينتقل إلى يوفنتوس أو إنتر ميلان.