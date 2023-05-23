بعد عودة نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.. فرق حجزت مقاعدها في البطولة القارية الموسم المقبل

ضمن نيوكاسل يونايتد عودته إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما بتعادله سلبا مع ضيفه ليستر سيتي -أمس الاثنين- في ختام المرحلة 37 من البريميرليغ، ليصبح الفريق رقم 17 الذي يتأهل للمسابقة القارية الأم.

وحقق نيوكاسل الأهم؛ كونه كان بحاجة إلى نقطة واحدة في مباراتيه المتبقيتين أمام ليستر سيتي ومضيفه تشلسي الأحد المقبل لضمان تواجده في دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسمي 1997-1998 و2002-2003، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

وإضافة إلى نيوكاسل، تأهل من الدوري الإنجليزي الممتاز كل من مانشستر سيتي بطل المسابقة وأرسنال صاحب المركز الثاني ويحتاج مانشستر يونايتد لنقطة واحدة ليصبح ممثل إنجلترا الرابع في المسابقة العريقة لموسم 2023-2024.

أما الفرق التي ضمنت تأهلها هي: