بالفيديو.. أنشيلوتي يتوقع بقاء فينيسيوس في ريال مدريد والاعتقالات تتوالى لمن وصفوه بـ"القرد" وأصحاب الدمية

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد -اليوم الثلاثاء- إنه يتوقع بقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور مع النادي الإسباني رغم تعرضه لهتافات عنصرية أثناء مباريات عديدة بالدوري المحلي، في الوقت الذي تتوالى فيه اعتقالات بعض الضالعين في العنصرية تجاه اللاعب.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "لا أعتقد (أنه سيترك إسبانيا)، لأنه يحب كرة القدم ويحب ريال مدريد. حبه كبير جدا للنادي، وهو يريد أن يقضي مسيرته هنا".

وأوضح أنشيلوتي أن فينيسيوس "حزين جدا"، لكنه تلقى دفعة هائلة أيضا من "الدعم غير المشروط" الذي تلقاه "حتى من المنافسين".

وأكد "أنه ضحية لما يحدث. في بعض الأحيان يلقي الناس اللوم عليه بداعي أنه مستفز وبسبب سلوكه".

وأكد المدرب الإيطالي أن الإساءات بدأت بمجرد وصول حافلة الفريق إلى الملعب، وهو ما ينفي الحديث عن استفزاز فينيسيوس للجماهير.

وطالب أنشيلوتي السلطات باتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد العنصرية والكراهية في كرة القدم، وقال إن اللوائح المعمول بها أصبحت من الماضي العتيق.

وأضاف "أريد أفعالا، وحتى الآن لم يحدث أي شيء. هناك على سبيل المثال بعض الدول لا تتعرض فيها للسباب، مثل إنجلترا حيث تم حل المشكلة منذ فترة طويلة، عندما تقرر استبعاد إنجلترا من المنافسات الأوروبية لخمس سنوات".

وتابع أنشيلوتي أنه سيفكر المرة المقبلة في إخراج فريقه من الملعب إذا تعرّض فينيسيوس أو أي من لاعبيه لإساءات عنصرية.

الاعتقالات تتوالى

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الإسبانية -اليوم الثلاثاء- أنها ألقت القبض على 3 أشخاص في مدينة فالنسيا على صلة بتوجيه هتافات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس خلال مباراة فريق المدينة ضد ريال مدريد على ملعب ميستايا الخاص بنادي فالنسيا يوم الأحد الماضي.

⏯️ تفاصيل ما حدث مع فينيسيوس في مباراة فالنسيا ▪️ عبد العزيز السليطي: موسم كامل وفينيسيوس يتعرض للعنصرية. ▪️ هيثم فاروق: فينيسيوس ظُلم اليوم#الدوري_الاسباني | #فالنسيا_ريال_مدريد #LaLigaSantander pic.twitter.com/rLzqFSQA3l — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2023

كما أعلنت الشرطة الإسبانية أيضا أنها احتجزت 4 أشخاص على صلة بواقعة وضع دمية معلقة تمثل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تحت جسر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ارتكاب جريمة كراهية بعد العثور على دمية معلقة ترتدي رقم 20 الخاص باللاعب فينيسيوس، عند جسر أمام مقر تدريبات ريال مدريد، وكُتب عليها بجوارها "مدريد تكره الريال".

وتأتي الاعتقالات بعد يوم واحد من قول لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني إن كرة القدم الإسبانية تعاني من العنصرية، وعقب الشكوى العاشرة من الريال بتعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية في البلاد هذا الموسم.