الأزهر يتضامن مع رفض مصطفى وأبو خلال دعم المثليين ويستنكر "الأفكار والسلوكيات اللاأخلاقية"

أعلن مرصد الأزهر تضامنه مع مصطفى محمد (مهاجم نانت) بعدما تعرض لغرامة مالية من ناديه بسبب رفضه المشاركة في حملة بالدوري الفرنسي لكرة القدم لدعم المثليين.

وكان مصطفى (مهاجم منتخب مصر) والنجم المغربي زكريا أبو خلال (مهاجم تولوز) قد غابا الأسبوع الماضي لأول مرة عن تشكيلة فريقيهما بالدوري هذا الموسم.

وجاء غياب النجم المصري بعد أن شارك في 34 مباراة متتالية سواء كأساسي أو بديل وسجل 8 أهداف، بعدما رفض ارتداء قمصان عليها أرقام بألوان قوس قزح لدعم المثليين.

وقد أطلق الأزهر -هو أعلى سلطة دينية في مصر وأحد أرفع مراكز تعليم الدين للمسلمين السنة في العالم- المرصد بهدف مكافحة التطرف.

وقال المرصد على فيسبوك "القطاع الرياضي وغيره من قطاعات في العالم أصبحت في مرمى الداعمين والمنادين بتلك الأفكار والسلوكيات اللاأخلاقية، الذين اتخذوا من الملاعب وغيرها جسرا لبث سمومهم الفكرية تحت غطاء الحرية والتنوع ونصرة الآخر المختلف وإن تعارض اختلافه هذا مع الفطرة الإنسانية وما جاء في الأديان".

وأضاف أنه يطالب بـ "توفير بيئة رياضية تحترم الفطرة الإنسانية والمعتقدات الدينية للاعبين".

ويعد موقف الأزهر دعما لقرار لاعبين آخرين بالغياب عن هذه الجولة بالدوري الفرنسي، وأبرزهم أبو خلال الذي اتخذ موقفا صارما مما عرضه لهجوم كبير.