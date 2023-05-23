أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم.. أسعار فلكية لتذاكر "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد في أميركا

من المتوقع أن يصبح الكلاسيكو الودي الذي سيجمع بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة في الولايات المتحدة أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم.

وسيتواجه قطبا الكرة الإسبانية في 29 يوليو/تموز 2023 على ملعب "إيه تي آند تي" (AT&T) في مدينة أريلنغتون الأميركية، في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وأشارت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن متوسط سعر تذكرة الكلاسيكو وصل إلى 504 دولارات أميركية.

Riding back down to the Lone Star State ⭐ pic.twitter.com/XLSb8ReRMA — Gold Cup (@GoldCup) May 3, 2023

وتتراوح أسعار تذاكر المباراة من 205 إلى 1344 دولارا، من دون احتساب ثمن التذاكر المخصصة للأماكن القريبة من مقاعد بدلاء الفريقين.

وخصصت اللجنة المنظمة للمباراة ما يقرب من 40 مقعدا مجهزا من العشب، ويتراوح سعر التذكرة فيها بين 2500 و3100 دولار.

وأوضحت "ماركا" أنه في المنتظر أن تباع جميع تلك التذاكر، وفي مقدمتها "الفاخرة".

ويتسع ملعب "إيه تي آند تي" (وهو معقل فريق دالاس كاوبويز) لنحو 80 ألف متفرج، ويتميز بوجود سقف قابل للطي، ويمكن فتحه وإغلاقه في غضون 12 دقيقة.

وكانت الجماهير الأميركية ملأت جنبات ملعب "كشمان فيلد" في مدينة لاس فيغاس في كلاسيكو الصيف الماضي، الذي أُقيم في 24 يوليو/تموز 2022، وانتهى بفوز برشلونة بهدف نظيف سجله البرازيلي رافينيا.

وتُعد تذاكر مباراة الكلاسيكو الودي أعلى بكثير من نظيراتها من المباريات الصيفية الاستعدادية الأخرى المقررة في الولايات المتحدة.

ويتراوح سعر تذكرة مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد المقررة في هيوستن بين 136 و661 دولارا، في ما يتأرجح ثمن تذكرة لقاء ميلان وبرشلونة بين 99 و498 دولارا.

ويعد الكلاسيكو القادم هو الثالث بين الغريمين في الولايات المتحدة، علما بأن برشلونة فاز في أول اثنين بنتيجة 3-2 (2017) و1-صفر (2022).