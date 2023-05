أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم.. أسعار فلكية لتذاكر "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد في أميركا

من المتوقع أن يصبح الكلاسيكو الودي الذي سيجمع بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة في الولايات المتحدة أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم.

وسيتواجه قطبا الكرة الإسبانية في 29 يوليو/تموز 2023 على ملعب "إيه تي آند تي" (AT&T) في مدينة أريلنغتون الأميركية، في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وأشارت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن متوسط سعر تذكرة الكلاسيكو وصل إلى 504 دولارات أميركية.

