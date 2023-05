أحدها نال 90 بطاقة ملونة.. أعنف فرق البريميرليغ هذا الموسم

استعرض تقرير بريطاني أرقام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) المتعلقة بعدد البطاقات الملونة التي حصل عليها كل فريق خلال منافسات الموسم الجاري 2022-2023.

وقبل جولة واحدة من نهاية البريميرليغ، أكدت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن هناك عديدا من الأندية الإنجليزية لم يتلق لاعبوها البطاقة الحمراء في الجولات الـ37 الماضية.

وأشارت إلى أنه -حتى هذه اللحظة- لم يحصل أي لاعب على أكثر من 11 بطاقة صفراء، كما حدث الموسم الماضي.

Dirtiest Premier League teams ranked as Man Utd, Arsenal and Liverpool fall outside top 5https://t.co/JZoCTbGloF pic.twitter.com/ds3Oi0hwDP

— Mirror Football (@MirrorFootball) May 23, 2023