أحدها نال 90 بطاقة ملونة.. أعنف فرق البريميرليغ هذا الموسم
استعرض تقرير بريطاني أرقام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) المتعلقة بعدد البطاقات الملونة التي حصل عليها كل فريق خلال منافسات الموسم الجاري 2022-2023.
وقبل جولة واحدة من نهاية البريميرليغ، أكدت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن هناك عديدا من الأندية الإنجليزية لم يتلق لاعبوها البطاقة الحمراء في الجولات الـ37 الماضية.
وأشارت إلى أنه -حتى هذه اللحظة- لم يحصل أي لاعب على أكثر من 11 بطاقة صفراء، كما حدث الموسم الماضي.
Dirtiest Premier League teams ranked as Man Utd, Arsenal and Liverpool fall outside top 5https://t.co/JZoCTbGloF pic.twitter.com/ds3Oi0hwDP
— Mirror Football (@MirrorFootball) May 23, 2023
ومع ذلك، ترى الصحيفة أن هناك فجوة كبيرة بين الفرق التي حصل لاعبوها على أكبر عدد من البطاقات الملونة مقارنة بنظرائها ممن نالوا بطاقات أقل.
وأوضحت أن هناك عديدا من اللاعبين الذين وصفتهم بـ"المحظوظين"، لأنهم أفلتوا من العقوبة الإدارية خلال المباريات، في لقطات كانوا يستحقون عليها الطرد بالبطاقة الحمراء.
وجاءت إحصاءات فرق الدوري الإنجليزي من حيث البطاقات الملونة على النحو التالي:
- وولفرهامبتون: 6 بطاقات حمراء و84 صفراء.
- ليدز يونايتد: 3 بطاقات حمراء و81 صفراء.
- كريستال بالاس: 3 بطاقات حمراء و80 صفراء.
- تشلسي: 3 بطاقات حمراء و76 صفراء.
- إيفرتون: بطاقتان حمروان و78 صفراء.
- نوتنغهام فورست: 82 بطاقة صفراء فقط.
- توتنهام هوتسبير: 3 بطاقات حمراء و75 صفراء.
- مانشستر يونايتد: بطاقتان حمروان و76 بطاقة صفراء.
- فولهام: بطاقة حمراء و78 صفراء.
- أستون فيلا: بطاقة حمراء و76 صفراء.
- ساوثهامبتون: بطاقة حمراء و73 صفراء.
- بورنموث: 66 بطاقة صفراء فقط.
- نيوكاسل يونايتد: بطاقة حمراء و62 صفراء.
- ليستر سيتي: بطاقتان حمروان و58 صفراء.
- ليفربول: بطاقة حمراء و55 صفراء.
- برينتفورد: بطاقة حمراء و51 صفراء.
- برايتون: 53 بطاقة صفراء فقط.
- أرسنال: 52 بطاقة صفراء فقط.
- مانشستر سيتي: بطاقة حمراء و43 صفراء.
- وستهام يونايتد: 43 بطاقة صفراء فقط.