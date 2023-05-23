أحدها نال 90 بطاقة ملونة.. أعنف فرق البريميرليغ هذا الموسم

استعرض تقرير بريطاني أرقام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) المتعلقة بعدد البطاقات الملونة التي حصل عليها كل فريق خلال منافسات الموسم الجاري 2022-2023.

وقبل جولة واحدة من نهاية البريميرليغ، أكدت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن هناك عديدا من الأندية الإنجليزية لم يتلق لاعبوها البطاقة الحمراء في الجولات الـ37 الماضية.

وأشارت إلى أنه -حتى هذه اللحظة- لم يحصل أي لاعب على أكثر من 11 بطاقة صفراء، كما حدث الموسم الماضي.

Dirtiest Premier League teams ranked as Man Utd, Arsenal and Liverpool fall outside top 5https://t.co/JZoCTbGloF pic.twitter.com/ds3Oi0hwDP — Mirror Football (@MirrorFootball) May 23, 2023

ومع ذلك، ترى الصحيفة أن هناك فجوة كبيرة بين الفرق التي حصل لاعبوها على أكبر عدد من البطاقات الملونة مقارنة بنظرائها ممن نالوا بطاقات أقل.

وأوضحت أن هناك عديدا من اللاعبين الذين وصفتهم بـ"المحظوظين"، لأنهم أفلتوا من العقوبة الإدارية خلال المباريات، في لقطات كانوا يستحقون عليها الطرد بالبطاقة الحمراء.

وجاءت إحصاءات فرق الدوري الإنجليزي من حيث البطاقات الملونة على النحو التالي: