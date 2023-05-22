من يمكنه إيقاف هيمنة مانشستر سيتي الموسم المقبل؟ 5 فرق قد تهدد عرشه

وصف مدرب تشلسي المؤقت فرانك لامبارد فريق مانشستر سيتي بأنه مدهش، مضيفا أنه وصل إلى علامة الامتياز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة بيب غوارديولا.

وتوّج سيتي بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في 6 مواسم، ورغم هذه الهيمنة، فإن غوارديولا يصر على أن المسابقة تزداد صعوبة كل عام.

لكن الأصعب إزاحة سيتي من القمة، وفي ما يلي نظرة للفرق الخمسة التي قد تنافس فريق غوارديولا الموسم المقبل.

1. أرسنال

تعثر فريق المدرب الشاب ميكل أرتيتا أمام سيتي الذي لا يرحم في الأمتار الأخيرة من الموسم، لكن يجب الاحتفاء به بعد أن صمد طويلا في القمة وكان قريبا من حصد لقبه الأول في الدوري منذ عام 2004.

وأعاد الإسباني أرتيتا -الذي عمل مساعدا لغوارديولا في سيتي واستفاد من أساليب مواطنه- هوية أرسنال هذا الموسم بطريقة لعب حيوية وبتشكيلة من المواهب الواعدة ستتعلم دروسا قيمة من هذا الموسم.

ويكمن السؤال الآن في قدرة أرسنال على تعزيز صفوفه وزيادة العمق في تشكيلته لتلبية متطلبات الدوري الممتاز إلى جانب دوري أبطال أوروبا، وسيكون ديكلان رايس لاعب وست هام هدفا رئيسيا في فترة الانتقالات إذا أراد تأكيد جدية مساعيه.

2. ليفربول

خاض فريق المدرب يورغن كلوب معارك شرسة مع مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، وتوج باللقب عام 2020 بينما احتل الوصافة مرتين بعد جمع أكثر من 90 نقطة.

لكنه تعثر هذا الموسم بعد الإخفاق في تعويض المهاجم ساديو ماني وتراجع مستوى العديد من لاعبين البارزين في جيل كلوب الذهبي.

وسيغادر النادي أسماء مثل جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو وأليكس-أوكسليد تشامبرلين، لذا سيركز النادي على تجديد تشكيلته، وربما تحيي بعض الصفقات البارزة المنافسة القوية مع سيتي.

3. مانشستر يونايتد

يبدو الموسم الأول ليونايتد تحت قيادة إريك تن هاغ مشجعا مع اقترابه من إنهاء الدوري داخل المربع الذهبي، كما توج بالفعل بكأس الرابطة.

ولا تزال الفجوة كبيرة بين جودة سيتي ويونايتد، وتتطلع الجماهير إلى ملاك جدد للنادي بعد عائلة غليزر وإبرام صفقات ضخمة.

وسيكون هاري كين هداف توتنهام هوتسبير على رأس المرشحين للانضمام ليونايتد الطامح لدخول المنافسة على اللقب.

4. تشلسي

كان موسم تشلسي مروعا رغم إنفاق نحو 600 مليون جنيه إسترليني (757 مليون دولار) لضم لاعبين منذ تولى المالكان تود بولي وبغداد إقبالي قيادة النادي اللندني.

ومن الصعب للغاية توقع انتقال تشلسي من النصف الأسفل بجدول الترتيب إلى المنافسة على القمة في الموسم المقبل.

لكنه يتمتع بعديد من اللاعبين الموهوبين مثل ريس جيمس ونوني مادوكي وميخايلو مودريك، ومع الوصول الوشيك لماوريسيو بوكيتينو سيحظى بمدرب مثالي للمشروع الجديد.

5. نيوكاسل يونايتد

قبل عام واحد، كانت جماهير نيوكاسل سعيدة ببقاء الفريق في الدوري الممتاز.

لكن بعد موسم مذهل تحت قيادة إيدي هاو يستعد الفريق للعودة لدوري الأبطال لأول مرة خلال 20 عاما، وعلى الأرجح سينفق كثيرا في انتقالات الصيف.

وربما يكون من الصعب على نيوكاسل تحسين مستواه لدرجة كبيرة، لكن من الصعب أيضا أن يكون أعجوبة لموسم واحد فقط.

وفي ظل الاستقرار مع الإدارة السعودية للنادي والاستثمارات المنتظرة في سوق الانتقالات، فليس صعبا أن يظل نيوكاسل في المربع الذهبي وربما يطمح لأبعد من ذلك.