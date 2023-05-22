معين الشعباني يعود لتدريب الترجي خلفا لمعلول بعد الهزيمة القاسية أمام الأهلي

أعلن نادي الترجي، أحد أبرز أندية الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع "ابن النادي" المدرب معين الشعباني اليوم الاثنين.

وكتب الترجي -عبر حسابه على فيسبوك- أن إدارة النادي تعاقدت مع "ابن النادي معين الشعباني مدربا لأكابر فريق كرة القدم"، على أن يتولى مجدي تراوي منصب مساعد المدرب.

ولم يكشف الترجي عن تفاصيل أو مدة التعاقد مع الشعباني.

وسيعود الشعباني بذلك إلى تدريب الترجي، الذي أحرز معه لقب دوري أبطال أفريقيا في 2018 و2019، خلفا للمدرب نبيل معلول الذي استقال بعد الخسارة صفر-3 على أرضه أمام الأهلي المصري في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال هذا الشهر.

📹 ملخص المباراة: بثلاثية نظيفة، الأهلي يحقق فوزًا هامًا خارج الديار أمام الترجي ويضع قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 💥#TotalEnergiesCAFCL | #ESTASC | @Football2Gether pic.twitter.com/Zb0JihBmJg — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 13, 2023

وقاد المدرب المؤقت أنيس بوسعيدي بطل تونس خلال الخسارة صفر-1 بالإياب في القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وكان الشعباني (41 عاما) قد قال -في رسالة فيديو لإذاعة موازييك الخاصة- أمس الأحد بعد الوصول إلى تونس قادما من مصر إن تدريب الترجي "طموح أي مدرب في أي مكان".

وبعد رحيل الشعباني عن الترجي عام 2021، انتقل لتدريب المصري البورسعيدي، قبل أن يتولى تدريب سيراميكا المصري هذا الموسم.

ويحتل الترجي المركز الخامس في مرحلة التتويج بالدوري التونسي برصيد 11 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر، لكن حامل اللقب خاض مباراة أقل وسيواجه اتحاد تطاوين غدا الثلاثاء.