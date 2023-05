فينيسيوس أحدث الضحايا.. هل الليغا موطن للعنصرية؟

أيقظت الإهانات العنصرية المتكرّرة للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ذكريات سيئة في كرة القدم الإسبانية، تركت محطات سوداء في العقود الأربعة الماضية، أبرزها للكاميروني صامويل إيتو والبرازيليين رونالدو وداني ألفيش.

وبعد المباراة، كتب "فيني" -في حسابه على موقع إنستغرام- "هذه ليست كرة قدم، العنصرية أمر طبيعي في الليغا، ولم تكن المرة الأولى، ولا الثانية أو الثالثة (…) أنا حقا حزين. البطولة التي كانت مِلكًا لرونالدينيو، ورونالدو، وكريستيانو (رونالدو) وميسي، باتت ملكًا اليوم للعنصريين".

رغم نجوميته في الكاميرون، لم يكن توماس نكونو معروفا لدى وصوله إلى إسبانيول برشلونة في 1982. ووقع الحارس العملاق ضحية الإهانات العنصرية ورمي الموز في ملعب "الكامب نو" خلال الديربي ضد برشلونة.

