غوارديولا الذي "غيّر كرة القدم": فرحتنا لن تكتمل إلا بهذا اللقب

تزينت لافتة داخل ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي أمس الأحد بصورة لمدرب الفريق وطبعت عليها عبارة "بيب غوارديولا غيّر كرة القدم".

ولم يكن المدرب الإسباني ينوي التفاخر بإنجازاته خلال الاحتفال بالتتويج مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة في 6 مواسم.

لكن سجله يتحدث عنه؛ إذ يتضمن 11 لقبا للدوري في 15 موسما بصفته مدربا لبرشلونة ثم لبايرن ميونخ والآن لسيتي.

وفي الأسابيع الثلاثة المقبلة يمكنه أن ينقل سيتي إلى آفاق أبعد إذا فاز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليكمل ثلاثية تاريخية.

وبينما يشدد على أن الفشل في تحقيق اللقب الأوروبي، حين يواجه إنتر ميلان في النهائي، لا ينبغي أن يقلل مما أنجزه ناديه، يدرك غوارديولا أن مسيرته مع سيتي ربما ستخضع للتقييم في النهاية بناء على نتائجه في دوري الأبطال.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قائلا "5 ألقاب للدوري الإنجليزي في 6 سنوات، لم أقدر على تخيل ذلك".

وأضاف "لدي شعور بأننا حققنا شيئا مميزا، لكن لكي يعدّ أحد أعظم الإنجازات يجب أن نفوز بدوري الأبطال، وإلا لن يكتمل النجاح. فزنا بالكثير لكن لا يمكن إنكار أنه قد يكون من الظلم وجوب الفوز بدوري الأبطال لإعطاء قيمة لما تفعله".

وكان سيتي متأخرا بفارق 8 نقاط خلف أرسنال قبل أسابيع قليلة في سباق الدوري، وأقرّ غوارديولا بأنه يعتقد أن من المستحيل اللحاق بفريق المدرب ميكل أرتيتا حين جمع 50 نقطة في منتصف الموسم.

لكن سيتي شحن طاقته الكاملة وحقق 12 فوزا متتاليا بينما أخفق أرسنال في السير على الوتيرة ذاتها.

وتابع المدرب الإسباني الذي تولى قيادة سيتي في 2016 "في النصف الأول جمع أرسنال 50 نقطة وكنت أشعر بأنه ينجز شيئا استثنائيا. استخدمنا شراستنا، ورفضنا الاستسلام، وقررنا الإصرار على الفوز في كل مباراة لأننا ندرك أن من المستحيل اللحاق بهم إن لم نفعل ذلك".

وهذه المرة الثالثة التي يحقق فيها غوارديولا لقب الدوري 3 مرات متتالية، إذ هيمن على الدوري الإسباني بين 2009 و2011 وكرر ذلك في الدوري الألماني من 2014 إلى 2016.

أعلى المعايير

غوارديولا الباحث عن الكمال يطلب أعلى المعايير من لاعبيه حتى إن كانوا من طراز عالمي فهو يسعى لتطويرهم باستمرار.

وتحدث عن تأثير لاعب وسط إسبانيا السابق جاك غريليش الذي احتاج إلى وقت لتثبيت أقدامه في سيتي ولم يحظ بثقة تامة لدى غوارديولا في موسمه الأول.

وقال غريليش الذي ظهر بمستويات باهرة هذا الموسم "لا يمكنني مدح المدرب بما يكفي. إنه غريب بعض الشيء لأنه يعرف كل شيء تقريبا، في بعض المباريات أسأل كيف سيتصرف اليوم؟ ويأتي لنا بخطط مختلفة كل مرة. من السرور أن أعمل معه، أحبه".

وأشاد كذلك برؤية غوارديولا اللاعب جون ستونز المتعدد المراكز الذي تأقلم في التحول من مدافع إلى لاعب وسط بمرونة.

وقال لاعب إنجلترا "هذا اللقب ممتع للغاية، لعبت في مراكز وأدوار مختلفة، قادني إلى آفاق جديدة".