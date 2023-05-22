شاهد.. نقطة واحدة تفصل سان جيرمان عن المحافظة على لقب الدوري الفرنسي

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه أوكسير 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق لانس مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وبات سان جيرمان يحتاج لنقطة واحدة من مواجهتي مضيفه ستراسبورغ في 27 من الشهر الجاري وضيفه كليرمونت في 3 من الشهر المقبل، ليحافظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوكسير عند 34 نقطة في المركز الـ16.

وسجل هدفي الفريق الباريسي كيليان مبابي في الدقيقتين السادسة والثامنة من الشوط الأول. وانتزع مبابي صدارة قائمة هدافي "الليغ 1" بـ28 هدفا متقدما بهدفين على الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون (26 هدفا).

وفي الدقيقة الـ51 سجل لاسين سينايكو الهدف الوحيد لأوكسير.