شاهد.. فيديو لبرشلونة يفاجئ ليفاندوفسكي ويغضب الأندية الأوكرانية

عبرت أندية أوكرانية عن غضبها الشديد من نشر برشلونة -بطل الدوري الإسباني للموسم الجاري- مقطع فيديو وجّه فيه الشكر لجماهيره في روسيا.

وظهر ثنائي برشلونة أليخاندرو بالدي وسيرجي روبيرتو في مقطع فيديو نشره "البلوغرانا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التوصل الاجتماعي، شكرا فيه جماهير النادي من الروس على الدعم والتشجيع طوال الموسم.

وبدأ بالدي الفيديو بالقول "تحية إلى جميع مشجعي برشلونة الذين يتابعوننا من روسيا، سنلتقي قريبا". وأكمل روبيرتو "إلى المشجعين الذين يأتون من روسيا، نشكركم على دعمكم، هذا اللقب (الليغا) لكم أيضا، وآمل أن نفوز بالعديد من الألقاب".

ونشر نادي "كاراباتي لفيف" -المنافس في دوري الدرجة الأولى في أوكرانيا- تغريدة عبر حسابه على تويتر، كتب فيها "يجب أن نذكّر برشلونة أن روسيا لم تشارك الفريق في الفوز بالدوري الإسباني، بل تغزو أوكرانيا، المئات أو ربما الآلاف من عشاق كرة القدم بمن فيهم مشجعو البرسا يموتون".

بدوره شارك الحساب الرسمي لنادي دينامو كييف عبر تويتر صورة لملعب مواطنه ديسنا تشيرنيهيف الذي دُمر بالغارات الروسية.

وعلّق دينامو على الصورة ساخرا "نوصي لاعبي برشلونة بالقرب من أنصارهم الروس، والتقدم بطلب الانضمام للدوري الروسي".

We must remind you @FCBarcelona that russians take part not in your La Liga champions title, but in full-scale invasion in Ukraine. And hundreds or even thousands of ukrainian football fans, including your supporters are dying.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/eCmMGPxtyG — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) May 20, 2023

أما شاختار دونتسيك، فاستنكر مقطع الفيديو الذي نُشر في وقت يخضع فيه عدد من الجنود الأوكرانيين للعلاج والتأهيل في مستشفيات مدينة برشلونة.

وكتب شاختار دونتسيك عبر تويتر "بينما يخضع جنودنا للتأهيل في برشلونة، سيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي يسجلان مقطع فيديو لمشجعي البلاد التي تقتل الأوكرانيين والأطفال وتدمر مدننا الآن".

😡 While our soldiers are undergoing a rehabilitation course in Barcelona, @FCBarcelona players @SergiRoberto10 and Alejandro Balde are recording a video message to the fans of the country that is killing Ukrainians, killing children, and destroying our cities right now. pic.twitter.com/lWqE6Pxw95 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) May 21, 2023

وأضاف في تغريدة أخرى "لا تحقيق الانتصارات ولا التتويج بالألقاب، ولا مئات الآلاف من القمصان المباعة أهم من حياة إنسان".

ووجه النادي الأوكراني سؤالا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، قال فيه: "هل تعد هذا التصرف طبيعيا؟ بصفتك قائد منتخب بولندا البلد الذي يساعد أوكرانيا كثيرا، يجب أن تفهم حجم المأساة وعبثية مثل هذا العمل".

Robert Lewandowski @lewy_official, do you consider this situation normal? As a captain of the national team of Poland, the country that helps Ukraine a lot, you must understand the scale of the tragedy and the absurdity of such act. — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) May 21, 2023

ولم يتأخر رد ليفاندوفسكي، الذي قال في تصريحات لموقع "إنتيريا سبورت" (Interia Sport) البولندي "رأيت هذا الفيديو بعد فترة من الوقت، لقد فوجئت به للغاية".

وأضاف "سألت النادي عنه وأعلم أنه لم يكن موقفا رسميا من برشلونة، بل تصريح خلال لقاء مع وسائل الإعلام مالكة حقوق بث الدوري الإسباني".

وبرر ليفاندوفسكي موقف زملائه "في مثل هذه المواقف، وفي بعض الأوقات لا نعرف مع من نتحدث، لكن هذا ليس عذرا، سارت الأمور بطريقة سيئة، وما أعرفه أن النادي يعتزم الرد بطريقة رسمية قريبا".