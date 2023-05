شاهد.. فيديو لبرشلونة يفاجئ ليفاندوفسكي ويغضب الأندية الأوكرانية

عبرت أندية أوكرانية عن غضبها الشديد من نشر برشلونة -بطل الدوري الإسباني للموسم الجاري- مقطع فيديو وجّه فيه الشكر لجماهيره في روسيا.

وظهر ثنائي برشلونة أليخاندرو بالدي وسيرجي روبيرتو في مقطع فيديو نشره "البلوغرانا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التوصل الاجتماعي، شكرا فيه جماهير النادي من الروس على الدعم والتشجيع طوال الموسم.

وبدأ بالدي الفيديو بالقول "تحية إلى جميع مشجعي برشلونة الذين يتابعوننا من روسيا، سنلتقي قريبا". وأكمل روبيرتو "إلى المشجعين الذين يأتون من روسيا، نشكركم على دعمكم، هذا اللقب (الليغا) لكم أيضا، وآمل أن نفوز بالعديد من الألقاب".

ونشر نادي "كاراباتي لفيف" -المنافس في دوري الدرجة الأولى في أوكرانيا- تغريدة عبر حسابه على تويتر، كتب فيها "يجب أن نذكّر برشلونة أن روسيا لم تشارك الفريق في الفوز بالدوري الإسباني، بل تغزو أوكرانيا، المئات أو ربما الآلاف من عشاق كرة القدم بمن فيهم مشجعو البرسا يموتون".

بدوره شارك الحساب الرسمي لنادي دينامو كييف عبر تويتر صورة لملعب مواطنه ديسنا تشيرنيهيف الذي دُمر بالغارات الروسية.

وعلّق دينامو على الصورة ساخرا "نوصي لاعبي برشلونة بالقرب من أنصارهم الروس، والتقدم بطلب الانضمام للدوري الروسي".

We must remind you @FCBarcelona that russians take part not in your La Liga champions title, but in full-scale invasion in Ukraine.

And hundreds or even thousands of ukrainian football fans, including your supporters are dying.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/eCmMGPxtyG

— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) May 20, 2023