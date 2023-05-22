رياضة

شاهد.. طقس غريب للبرازيلي رافينيا بعد فوز برشلونة بلقب الليغا

LaLiga - FC Barcelona v Real Sociedad
رافينيا توّج مع برشلونة بلقب الليغا هذا الموسم (رويترز)
22/5/2023

ليست المرة الأولى التي يمارس فيها البرازيلي رافينيا طقسا غريبا بعد إنجاز يحققه الفريق الذي يلعب معه، إذ كرر مع برشلونة الطقس الذي فعله العام الماضي عقب بقاء فريقه السابق ليدز يونايتد في البريميرليغ.

وبعد انتهاء نجوم برشلونة من الاحتفال بلقب الليغا السبت الماضي، سار الدولي البرازيلي على ركبتيه كل مساحة ملعب "الكامب نو" وهو يحمل علم البرازيل، تعبيرا عن الفرحة في احتفال بات مرتبطا به بشكل خاص منذ الموسم الماضي.

وشارك رافينيا في 32 مباراة بالليغا هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها، بينما وصل إجمالي ما سجله في كافة البطولات إلى 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة في 46 لقاء.

وعقب مساهمته الموسم الماضي في فوز فريقه السابق ليدز يونايتد على برينتفورد 2-1 في المباراة الأخيرة من الدوري الممتاز، ومنعه من الهبوط إلى الدرجة الأولى، ظهر رافينيا وهو يسير على ركبتيه على أرض الملعب أمام جماهير فريق برينتفورد، في لقطة أثارت الكثير من التساؤلات عن أسباب هذه الحركة التي فعلها بعد نهاية المواجهة الحاسمة في البريميرليغ.

ووفقا لما كشفته تقارير إعلامية، فإن رافينيا جثا على ركبتيه وبدأ يسير بهذه الطريقة على أرض الملعب كجزء من طقوس شعبية لعائلته، علما بأنه سبق أن أعلن أنه سيفعل هذا الطقس في حال بقاء فريقه ليدز في البريميرليغ، وبعد تحقيق هذا الهدف أوفى بما وعد.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي