شاهد- رد بشكل عنيف.. تشكيك بأداء حكم بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني

فقدَ الحكم الألماني دينيز أيتيكن أعصابه ووجّه كلمات قاسية بحق زميل سابق انتقد أداءه خلال مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري المحلي.

وأدار أيتيكن قمة الجولة الـ33 من "البوندسليغا"، التي جمعت بين بايرن ميونخ ولايبزيغ على ملعب "أليانز أرينا"، السبت، والتي انتهت بفوز الثاني بنتيجة 3-1.

ورد أيتيكن سريعا على الانتقادات التي وجهها له مواطنه مانويل غريف وهو حكم سابق يعمل في إحدى القنوات الألمانية، بسبب اللقطة التي سجل منها لايبزيغ هدفه الأول.

وفي تلك اللقطة نجح لايبزيغ في تسجيل هدف التعادل 1-1، وسرعان ما نجح الفريق الضيف في قلب الطاولة على بايرن ميونخ بتسجيله هدفين آخرين من علامة الجزاء.

ويرى غريف أنه كان على أيتيكن أن يحتسب خطأ لصالح ليون غوريتسكا لاعب الفريق البافاري عوضا عن مواصلة اللعب.

وخلال مقابلة لتوماس مولر لاعب بايرن ميونخ بعد المباراة، التقط صوت أيتيكن وهو يقول: "هو (غريف) يجلس في برلين بوزنه الذي يصل إلى 180 كيلوغراما ويقول الهراء، سئمت"، كما أبرزت شبكة "سكاي سبورتس" (sky sports) الألمانية.

وتؤكد "سكاي سبورتس" أن الحكم البالغ من العمر 44 عاما، قدّم اعتذاره لمولر لأنه أثر عليه أثناء مقابلته التلفزيونية.

وفي وقت لاحق اعتذر أيتكين عن تصريحاته، مؤكدا أنه لم يكن موفقا في اختيار الكلمات لكنه وفي نفس الوقت ما زال مصرا على انتقاده لمانويل غريف.

وقال أيتيكن "تجاوزت الحد، أنا غاضب جدا من نفسي، لكن غريف الآن يشن حربا على الاتحاد الألماني، ولا ينبغي له أن يهاجم الحكام الحاليين".

وكان أيتيكن محط جدل كبير بعد قيادته مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2016-2017.

يومها حقق برشلونة أكبر عودة في تاريخ كرة القدم، بفوزه بنتيجة 6-1، لكن أداء الحكم الألماني أثار الجدل بسبب احتساب ضربتي جزاء للفريق الكتالوني، سال عنهما الكثير من الحبر.

