شاهد- تحقيق قضائي وجريمة كراهية وإقرار بالعنصرية في الليغا.. أزمة فينيسيوس لاعب ريال مدريد تتفاعل

لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في "جريمة كراهية"، إثر إهانات عنصرية تعرّض لها مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، كما أقر رئيس الاتحاد الإسباني اليوم الاثنين بأن بلاده لديها "مشكلة مع العنصرية".

وتعرّض فينيسيوس جونيور لإساءات خلال المواجهة التي خسرها فيها فريقه على أرض فالنسيا أمس الأحد في المرحلة 35 من الليغا، مما ولّد ردود فعل شاجبة من كل أنحاء العالم.

وكتب الفريق الملكي -في بيان على موقعه الرسمي اليوم الاثنين- "يعتقد ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكّل أيضا جريمة كراهية، وبالتالي قُدّم التقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام، وتحديدا إلى مكتب المدعي العام بشأن جرائم الكراهية والتمييز، من أجل التحقيق في الوقائع وملاحقة المسؤولين".

وتابع "تُحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة".

من جهته، أقر رئيس الاتحاد لويس روبياليس -في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد بالقرب من مدريد- "في البدء، يجب الاعتراف بأن لدينا مشكلة سلوك، وتربية عنصرية في بلدنا".

وأضاف "ما دام أن هناك مشجعًا واحدًا أو مجموعة من المشجعين الذين يهينون شخصًا ما بسبب ميوله الجنسية ولون بشرته، فسنواجه مشكلة خطيرة تشوّه صورة فريق بأكمله، كل المشجعين وبلد ككل".

⏯️ تفاصيل ما حدث مع فينيسيوس في مباراة فالنسيا ▪️ عبد العزيز السليطي: موسم كامل وفينيسيوس يتعرض للعنصرية. ▪️ هيثم فاروق: فينيسيوس ظُلم اليوم#الدوري_الاسباني | #فالنسيا_ريال_مدريد #LaLigaSantander pic.twitter.com/rLzqFSQA3l — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2023

وخلال المباراة ضد فالنسيا، تعرض فينيسيوس للإهانات بجميع أنواعها -لا سيما العنصرية- من جانب كبير من الجماهير في ملعب ميستايا، وشهدت في نهايتها طرد اللاعب لتوجيهه ضربة لأوغو دورو خلال إشكال بينهما.

كما أعلنت الحركة ضد التعصب ورابطة لاعبي كرة القدم الإسبان -عبر بيان صحفي- أنهما تقدمتا بشكوى.

وجاء في البيان "المنظمتان تعارضان تماما السلوك غير المقبول لبعض المشجعين، وتعتقدان أن الوقت قد حان للعمل -وبطريقة قاطعة- لمواجهة مثل هذه الحقائق الخطيرة التي -للأسف- ليست فردية".

وبعد لجوء الفريق الملكي إلى القضاء، فتحت النيابة العامة في فالنسيا -اليوم الاثنين- تحقيقًا في "جريمة كراهية" بشأن إهانات عنصرية تعرّض لها فينيسيوس جونيور.

وباشرت النيابة العامة في فالنسيا تحقيقا حول "جريمة كراهية"، حسب ما علمته وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر قضائي.

وبعد المباراة، كتب "فيني" -في حسابه على موقع إنستغرام- "هذه ليست كرة قدم، العنصرية أمر طبيعي في الليغا، ولم تكن المرة الأولى، ولا الثانية أو الثالثة (…) أنا حقًا حزين. البطولة التي كانت مِلكًا لرونالدينيو، ورونالدو، وكريستيانو (رونالدو) وميسي، باتت ملكًا اليوم للعنصريين".

وتابع المهاجم المميّز "بلد جميل رحّب بي وأحبّه، لكنه وافق على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا متأسف للإسبان الذين لا يتفقون مع هذا الرأي، لكن اليوم في البرازيل تُعدّ إسبانيا دولة عنصرية".

واستغل روبياليس الحادثة للرد على رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس الذي لم يتقبل اتهامات اللاعب البرازيلي، فتبادل معه الهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

"أكثر حزمًا"

وبعد أن طالب فينيسيوس تيباس بـ"تصرفات وعقوبات"، قال الإسباني في رد جديد "لا إسبانيا ولا رابطة الليغا عنصرية، من غير العادل قول ذلك"، مذكرًا بأنه "تم الإبلاغ عن 9 إهانات عنصرية هذا الموسم (8 منها كانت ضد فيني) ودائما ما تعرفنا على الجناة وتقدمنا بشكوى إلى الجهات المعنية، بغض النظر عن قلة عددهم، لم نظهر الشفقة تجاه أحد".

وردّ روبياليس على تيباس، علمًا بأن العلاقة ليست جيدة بين الاتحاد والرابطة، داعيا رئيس الاتحاد البرازيلي للحضور إلى إسبانيا؛ "أريد أن أطلب من رئيس الاتحاد البرازيلي أن يأتي أو أن أذهب حتى يتمكن من رؤية ما يفعله الاتحاد لمحاربة هذه الآفة، أطلب منكم أيضًا ألا تعيروا اهتمامًا لسلوك رئيس رابطة الدوري الإسباني وهو يدخل في نزاع مع لاعب تعرض لهجوم قاس".

1. Nem Espanha, nem @LaLiga são racistas. É muito injusto dizer isto. 2. Como @LaLiga denunciamos e combatemos o racismo com toda rigidez dentro das nossas competências 3. Esta temporada foram feitas 9 casos de insultos racistas (8 delas por insultos contra @vinijr). Sempre… https://t.co/KFXHOJv6cb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 22, 2023

من جهتها، استنكرت الحكومة الإسبانية -على لسان وزير شؤون المستهلك ألبرتو غارسون- ما حصل، قائلا -في مقابلة مع إذاعة راديو كابلي- إن "المؤسسات التي تضمن السير السليم لكرة القدم (…) يجب أن تكون أكثر حزمًا مع هذا النوع من القضايا".

وتابع "عندما يكون لديك جزء من المشجعين يطلقون إهانات عنصرية تجاه لاعب، فمن الواضح أن ما عليك فعله هو الرد بطريقة قاطعة".

وبعد أن استنكر ما حصل أمس الأحد، أصدر فالنسيا بيانًا اليوم الاثنين أعلن فيه "حظر دخول الملعب مدى الحياة للمشجعين" المتورطين بعد فتح تحقيقات مع الشرطة، مضيفًا أن الأخيرة "تعرفت على هوية مشجع قام بإيماءات عنصرية" ضد فينيسيوس.

COMUNICADO OFICIAL | El Valencia CF expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr. El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición. — Valencia CF (@valenciacf) May 22, 2023

من جهته، قال مدرب الغريم التقليدي برشلونة تشافي "لا يوجد شعار أو خصوم أو أندية، يجب القضاء على العنصرية بشكل نهائي. لا دروع هنا، الأمر يتعلق بالبشر ونحن ندين أي عمل عنصري".