شاهد- استفز جماهير فالنسيا وسب صحفيا.. الجانب الآخر لقضية فينيسيوس نجم ريال مدريد

البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان بطل فوضى مواجهة فريقه ومضيفه فالنسيا، واتهم الدولي البرازيلي بشكل مباشر أحد المشجعين بوصفه "بالقرد"؛ مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة عدة دقائق.

وتعرّض فينيسيوس جونيور لإساءات خلال المواجهة التي خسر فيها فريقه على أرض فالنسيا أمس الأحد في المرحلة 35 من الليغا، مما ولّد ردود فعل شاجبة من كل أنحاء العالم.

Racist Abuse to Vinicius Jr once again, and another time in La Liga

Effigys, Racist Banners and Chants

Valencia, Mallorca, Atleti, Barca and Valladolid

Mario Balotelli had racism follow him throughout his entire career too, and many others. Tragic man

