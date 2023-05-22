شاهد- استفز جماهير فالنسيا وسب صحفيا.. الجانب الآخر لقضية فينيسيوس نجم ريال مدريد

البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان بطل فوضى مواجهة فريقه ومضيفه فالنسيا، واتهم الدولي البرازيلي بشكل مباشر أحد المشجعين بوصفه "بالقرد"؛ مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة عدة دقائق.

وتعرّض فينيسيوس جونيور لإساءات خلال المواجهة التي خسر فيها فريقه على أرض فالنسيا أمس الأحد في المرحلة 35 من الليغا، مما ولّد ردود فعل شاجبة من كل أنحاء العالم.

Racist Abuse to Vinicius Jr once again, and another time in La Liga Effigys, Racist Banners and Chants Valencia, Mallorca, Atleti, Barca and Valladolid Mario Balotelli had racism follow him throughout his entire career too, and many others. Tragic man

pic.twitter.com/NJAeVXQmPe — 𝙇𝙞𝙖𝙢🇧🇪 (@OfficialVizeh) May 21, 2023

واستمرت الدراما في المباراة بعد أن طرد الحكم فينيسيوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد أن ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا من دون كرة.

Vinicius JR recordando a la gente que el Atleti se vuelve a poner segundo en liga!!! Grande Vini! Volvemos a la segunda plaza 🙈 pic.twitter.com/L3o5fLbFye — Mundo Atleti (@mundoatIeti) May 21, 2023

وعند خروجه من المباراة كان يصفق بطريقة مستفزة، ووجه إيماءات إلى جماهير مدرجات "ميستايا" تفيد بأن فريقهم سيهبط إلى الدرجة الثانية.

Vini Jr. signals to the Valencia fans that they're being relegated to the Segunda División 😳 Valencia are currently five points clear of the relegation zone 😮 pic.twitter.com/Y2mgv4jJom — ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2023

وامتدت الأزمة وتفاعلت وهي قابلة للانتشار أكثر بعد لجوء الريال إلى القضاء وفتح النيابة العامة تحقيقا، بالإضافة إلى منشور قاس من فينيسيوس، ورد قوي من رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس، وتصريحات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وردود الفعل المؤيدة والداعمة لفينيسيوس من رياضيين وسياسيين، بما في ذلك تصريحات للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي عبّر فيها عن دعمه لمواطنه فينيسيوس بعد حادثة العنصرية التي تعرض لها.

وامتد التوتر إلى المنطقة المختلطة، وعندما كان البرازيلي يوقع لمشجعين حصلوا على إذن بالوصول إلى تلك المنطقة، وجّه صحفي رياضي من فالنسيا سؤالا لفينيسيوس جاء فيه: هل تعتزم الاعتذار عن الإيماءات التي وجهتها للمدرجات؟ كان رد فينيسيوس صادما، وقال للصحفي "هل أنت غبي؟"

ويحتل فريق فالنسيا المركز 13 في جدول ترتيب الليغا بـ40 نقطة، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

أما في مسألة عقوبة الدولي البرازيلي بعد طرده، فطرحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كافة السيناريوهات، وهي:

⏯️ تفاصيل ما حدث مع فينيسيوس في مباراة فالنسيا ▪️ عبد العزيز السليطي: موسم كامل وفينيسيوس يتعرض للعنصرية. ▪️ هيثم فاروق: فينيسيوس ظُلم اليوم#الدوري_الاسباني | #فالنسيا_ريال_مدريد #LaLigaSantander pic.twitter.com/rLzqFSQA3l — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2023