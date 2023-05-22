جعل البريميرليغ أقوى دوري في العالم لعبته المفضلة.. غوارديولا ملك الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي
22/5/2023
سلّط تقرير إسباني الضوء على إنجازات الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذي تُوج مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي والخامسة خلال 7 مواسم مع الفريق السماوي.
وترى صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن تتويج مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ بات أمرا معتادا منذ تولي غوارديولا تدريب الفريق منذ موسم 2016-2017.
واستعرضت الصحيفة الإسبانية مجموعة من الأرقام القياسية التي حققها مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا في جميع المسابقات.
مرحبا بكم في دوري به بيب جوارديولا 😎💪💙#السيتي | @PepTeam pic.twitter.com/sHyT5LOe9a
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 21, 2023
وبلغ عدد تلك الأرقام القياسية 14 ينفرد بها غوارديولا دون غيره من المدربين الذين سبقوه مع الأندية الإنجليزية، والتي تدلل على العمل الكبير الذي قام به مع "السيتزنز".
وهذه الأرقام هي:
- أكبر رصيد من النقاط في موسم واحد بالبريميرليغ: 100 نقطة (موسم 2017-2018).
- أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من 38 مباراة بالبريميرليغ: 106 أهداف (2017-2018).
- أعلى فارق بين عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة: +79 (2017-2018).
- أكبر فارق في عدد النقاط عن صاحب المركز الثاني: +19 عن مانشستر يونايتد (2017-2018).
- الانتصارات المتتالية في جميع البطولات: 21 فوزا.
- الانتصارات المتتالية خارج الديار في جميع البطولات: 20 فوزا.
- أكبر عدد من الانتصارات المتتالية خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز: 12 فوزا.
- أكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنجليزي في عام واحد: 36 فوزا (2021).
- أكبر عدد من الانتصارات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام واحد: 19 فوزا (2021).
- أسرع مدرب يصل إلى 100 فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه: بعد 128 مباراة.
- أسرع مدرب يحقق مع فريقه 500 نقطة في البريميرليغ: بعد 2013 مباراة.
- أسرع مدرب يسجل فريقه 500 هدف في البريميرليغ: بعد 207 مباريات.
- أسرع مدرب يحقق 200 انتصار في جميع البطولات: بعد 234 مباراة.
- ثاني مدرب يفوز بالبريميرليغ 3 مواسم متتالية (بعد السير أليكس فيرغسون).
المصدر : مواقع إلكترونية