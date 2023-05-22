جعل البريميرليغ أقوى دوري في العالم لعبته المفضلة.. غوارديولا ملك الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي

سلّط تقرير إسباني الضوء على إنجازات الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذي تُوج مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي والخامسة خلال 7 مواسم مع الفريق السماوي.

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن تتويج مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ بات أمرا معتادا منذ تولي غوارديولا تدريب الفريق منذ موسم 2016-2017.

واستعرضت الصحيفة الإسبانية مجموعة من الأرقام القياسية التي حققها مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا في جميع المسابقات.

وبلغ عدد تلك الأرقام القياسية 14 ينفرد بها غوارديولا دون غيره من المدربين الذين سبقوه مع الأندية الإنجليزية، والتي تدلل على العمل الكبير الذي قام به مع "السيتزنز".

وهذه الأرقام هي: