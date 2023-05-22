تراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الموسم الحالي في قرار جديد من محكمة إيطالية تحقق في صفقات انتقال لاعبين.

وبهذا القرار سيتراجع يوفنتوس أحد أنجح فرق إيطاليا، من المركز الثاني إلى السابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 59 نقطة ويبتعد حاليا عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

Juventus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della FIGC e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata… — JuventusFC (@juventusfc) May 22, 2023

لكن النادي القادم من تورينو لديه مباراة مؤجلة أمام مضيفه إمبولي اليوم الاثنين إضافة لمواجهتين أخريين قبل انتهاء الموسم.

وقال يوفنتوس على تويتر إن "السلطات أبلغته بقرار المحكمة ويحتفظ بحقه في التقدم باستئناف جديد أمام أعلى هيئة رياضية في إيطاليا".

وكانت السلطات قد خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في يناير/كانون الثاني الماضي في القضية نفسها لكن أعلى هيئة رياضية في إيطاليا أمرت سلطات كرة القدم بإعادة النظر في القضية.