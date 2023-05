بالفيديو.. فينيسيوس يهاجم جماهير فالنسيا وتيباس يرد والرئيس البرازيلي يطالب بمنع "الفاشية" من التوغل في الملاعب

أصبحت أزمة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور محور الحديث في إسبانيا حتى أنها تصدرت موقع تويتر، بعد حادثة العنصرية التي تعرض لها من الجماهير في ملعب ميستايا خلال هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

وفاز فالنسيا على ضيفه ريال مدريد 1-صفر ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وأنهى ريال مدريد المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد فينيسيوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد أن ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا من دون كرة.

وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق بسبب الصيحات العنصرية التي وجهت إلى فينيسيوس من جماهير فالنسيا.

وأثارت حادثة العنصرية تجاه فينيسيوس ردود فعل واسعة على مختلف المنصات العالمية، وتفاعل معها شخصيات اعتبارية من البرازيل وإسبانيا، وأبدى زملاء اللاعب في ريال مدريد وجمهور الملكي تعاطفهم الكامل مع النجم البرازيلي الشاب.

ودخل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على خط الأزمة، إذ أعلن تضامنه مع فينيسيوس وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والدوري الإسباني بمنع "الفاشية" من التوغل في الملاعب.

“Um menino pobre que venceu na vida. Um dos melhores jogadores do mundo e do Real Madrid. Não vamos permitir que o racismo tome conta dos estádios de futebol”. pic.twitter.com/ReXTgNncG7

🚨URGENTE: Presidente Lula se solidariza com Vini Jr. após o jogador sofrer racismo em partida da La Liga na Espanha:

وظهر اسم فينيسيوس في أكثر من 600 ألف تغريدة على موقع تويتر، إلى جانب التضامن مع اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، رغم تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد اشتباكات حصلت بين لاعبي فالنسيا وريال مدريد خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز الخفافيش بهدف دون مقابل.

وقال فينيسيوس -في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر- بعد نهاية المباراة: "لم تكن المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فالعنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني، ورابطة الليغا تعتقد أن هذا أمر طبيعي، والاتحاد يفعل ذلك أيضًا ويشجع الخصوم".

وأضاف: "أنا آسف جدا. البطولة التي كانت ملكًا لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اليوم تنتمي إلى عنصريين".

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023

وأكمل اللاعب الغاضب: "إسبانيا أمة جميلة رحبت بي وأحبها، لكنها وافقت على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم، أنا آسف للإسبان الذين لا يتفقون مع ذلك، لكن اليوم في البرازيل تُعرف إسبانيا بأنها بلد العنصريين، ولسوء الحظ، ليس لدي دفاع عن كل ما يحدث كل أسبوع. أنا موافق لكنني قوي وسأذهب حتى النهاية ضد العنصريين، حتى لو كان بعيدًا عن هنا".

من جانبه، هاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس اللاعب البرازيلي بعد تغريدته، قائلا في رده عليه: "نظرًا لأن الجمهور ينبغي ألا يشرحوا ما الذي يمكن أن تفعله الليغا في حالات العنصرية، لقد حاولنا أن نشرح الأمر لك وما الذي يمكن أن يفعله الدوري الإسباني مع العنصرية، لكنك لم تحضر أيًا من التاريخين المتفق عليهما اللذين طلبتهما".

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023