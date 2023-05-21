3 خيارات لتعزيز هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل

بدأ نادي ريال مدريد -المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم- رحلة البحث عن مهاجم جديد، إذ وضعت الإدارة 3 أسماء من أجل التعاقد مع أحدهم، وفق تقرير إسباني.

وأكدت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن المهاجم الجديد سيكون مرحلة مؤقتة إلى حين نجاح النادي الملكي في الحصول على توقيع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أو النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، لم تتوقف إدارة ريال مدريد عن مراقبة السوق، وحصرت خياراتها في 3 لاعبين: الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير، وأخيرا جونكالو راموس مهاجم بنفيكا.

وتؤكد الصحيفة أن أحد هؤلاء المهاجمين سيتنافس على حجز مكان أساسي مع الفرنسي كريم بنزيمة خلال الموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وترى "أس" أن فلاهوفيتش (23 عاما) يتناسب مع تفكير ريال مدريد؛ فهو مهاجم قادر على تسجيل 30 هدفا في الموسم إذا حصل على دقائق كافية.

كما أنه لن يتسبب في أي إشكاليات إذا اضطر للجلوس على مقاعد البدلاء، وعليه فإنه أحد الأسماء التي أحبتها الإدارة بالفعل.

ووضعت إدارة يوفنتوس فلاهوفيتش في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وكان اللاعب قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو، لكن في لحظة الحسم أوقف الصربي ووكيله العملية.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن العلاقة القوية بين ريال مدريد ويوفنتوس -خاصة في ما يتعلق بموقفهما المشترك حول بطولة دوري السوبر الأوروبي- قد يسهّل إتمام الصفقة لصالح "الميرنغي".

اسم كبير آخر على طاولة ريال مدريد، وهو هاري كين (29 عاما)، وهذه المرة ليست الأولى التي يرتبط فيها اسمه بالانتقال إلى كبير العاصمة الإسبانية.

وينتهي عقد كين صيف 2024، والواضح أنه لن يجدد عقده مع "السبيرز"، فبعد 10 مواسم بقميص النادي اللندني يبدو أن الرحلة وصلت إلى نهايتها.

ويُعد كين الخيار المفضل لريال مدريد، لكن ما يقلق إدارة مدريد هو مدى قدرة اللاعب على الانسجام في مدريد، خاصة أن ماضي "الميرنغي" مع اللاعبين البريطانيين لا يبشر بالخير، وأبرز مثال على ذلك مايكل أوين وغاريث بيل وديفيد بيكهام وجوناثان وودغيت.

هدف الاعصار هاري كين من المدرجات 🌪️ pic.twitter.com/hL2fn5Xk0S — نواف العقيّل (@nawaf__oga) May 20, 2023

على الجهة المقابلة، يبدو أن رئيس توتنهام دانيال ليفي قد استسلم للأمر الواقع، وسيسمح برحيل مهاجمه التاريخي مقابل 100 مليون يورو.

ثالث الخيارات وآخرها هو البرتغالي غونزالو راموس (21 عاما) مهاجم بنفيكا البرتغالي؛ فرغم صغر سنه فإن أرقامه مشجعة للغاية (18 هدفا في الدوري البرتغالي، و3 في دوري أبطال أوروبا).

𝔻𝕖 𝕧𝕠𝕝𝕥𝕒 𝕒𝕠𝕤 𝕘𝕠𝕝𝕠𝕤 ⚽️ Gonçalo Ramos dilatou, assim, a vantagem das águias 🦅 Continua a acompanhar o jogo na SPORT TV 📺

#LigaPortugalbwin #NãoPára #PSCSLB pic.twitter.com/GYX4pf4nds — Liga Portugal (@ligaportugal) May 13, 2023

وهناك تحديان أمام إتمام الصفقة: أولهما أن نادي بنفيكا يرفض التفريط في نجومه إلا مقابل أموال طائلة، والثاني وكيله خورخي مينديز الذي لم يعمل مع إدارة "الميرنغي" منذ رحيل موكله السابق كريستيانو رونالدو عن "سانتياغو برنابيو" صيف 2018.