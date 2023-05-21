شاهد.. مانشستر سيتي يحتفل بتتويجه بطلا للبريميرليغ للمرة الثالثة على التوالي
احتفل مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على ضيفه تشلسي بهدف نظيف -اليوم الأحد- في الجولة 37 من المسابقة.
ويدين مانشستر سيتي -الذي توج بلقبه الخامس في آخر 6 مواسم- بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوليان ألفاريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.
جماهير السيتي تكتسح استاد الإتحاد إحتفالا باللقب 🎉🔵#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/leVSE0JqJ8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023
ورفع "السيتيزنز" -الذي تتبقى له مباراتان بالدوري- رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه تُوج باللقب رسميا أمس السبت عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست بهدف نظيف.
في المقابل، توقف رصيد "البلوز" عند 43 نقطة في المركز 12.
ممر شرفي للاعبي بطل الدوري الإنكليزي #الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/z6XBB2gkoO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023
وما زال بإمكان مانشستر سيتي التتويج بلقبين آخرين هذا الموسم؛ إذ يواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من يونيو/حزيران المقبل في إسطنبول، كما يواجه جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من الشهر المقبل على ملعب ويمبلي.
غوارديولا يفوز بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الخامسة 🏆🏆🏆🏆🏆#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/bFuCyYClVX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023
فرحة لاعبي مانشستر سيتي بتتويجهم أبطالاً للدوري الإنكليزي
😻🎉🏆#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/r1dZE00MWU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023