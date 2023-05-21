قصة "الاعتداء الجنسي" المزعوم للاعبين من منتخب العراق للشباب في الأرجنتين

نفى منتخب العراق للشباب المشارك في كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما المقامة في الأرجنتين، "اتهامات تلقى جزافا" ضد المنتخب باعتداء جنسي على إحدى العاملات في فندق يقيم فيه اللاعبون.

وحصل شرطي مسؤول عن أمن المنتخب العراقي على شهادة عاملة شابة في مطعم الفندق، أكدت أن أفراد المنتخب العراقي تحرشوا بطريقة خادشة للحياء -الخميس الماضي- حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كيلومترا من العاصمة بوينس آيرس) الذي نشرته صحف أرجنتينية عدة.

وقدم مدير الاستقبال في الفندق الذي استمع إليه الشرطي الأرجنتيني شهادته، بأن أعضاء المنتخب العراقي "ساروا بملابسهم الداخلية في أروقة الفندق، وفعّلوا نظام إنذار الحريق عمدا"، وأضاف أن سلوكيات مماثلة "لم نشهدها من قبل في الفندق".

ونقل تقرير الشرطة أن مسؤولا أمنيا أشار إلى أن أعضاء البعثة "أساؤوا التصرف مع مترجمة" محلية، و"عطلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد".

ونفت إدارة المنتخب العراقي -في وقت متأخر من مساء السبت- الاتهامات في مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باتحاد الكرة العراقي.

وقال المدير الإداري للمنتخب نديم كريم عبر الفيديو "للأسف التهم تلقى جزافا على أعضاء المنتخب بأن هناك عمليات تحرش جنسي".

وتابع "أرافق الوفد منذ سنتين، وشاركنا في أكثر من معسكر تدريبي في منتجعات سواء كان في أنطاليا أو في إسبانيا"، موضحا أنه "على الرغم من مدى الحرية" التي توفرت هناك "لم نتعرض إلى هكذا تهم".

وذكر كريم "لو كان فعلا مثل هذا العمل المشين مع الأسف موجودا، لكان الآن الفيديو متداولا في العالم كله"، مضيفا "اليوم نحن في 2023، وكل الناس مراقبة، بكل المواقع والشوارع، والفنادق، كلها مراقبة بالكاميرات".

واعتبر المدير الإداري أن اتهامات "إدارة الفندق" الذي تقيم فيه بعثة منتخب العراق بالقيام بممارسات تخريبية واعتداء جاء "كردة فعل على إصرار الوفد على تغيير الفندق" الذي يفتقد "كافة المتطلبات.. من وسائل الراحة" مثل ناد رياضي، كما أنه بعيد عن موقع التدريبات.

وانطلقت منافسات كأس العالم تحت 20 عاما، أمس السبت، وتستمر منافسات البطولة حتى 11 يونيو/حزيران المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ووقع العراق وصيف بطل آسيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب الأوروغواي وإنجلترا وتونس، ويخوض مباراته الأولى غدا الاثنين ضد "السيليستي".