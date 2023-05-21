فالنسيا يهزم ريال مدريد ويجبره على التراجع للمركز الثالث في الليغا

فاز فالنسيا على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت تلك الهزيمة لتعمق جراح الفريق الملكي الذي خرج من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عقب خسارته الأربعاء الماضي أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، إضافة إلى خسارته لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي برشلونة الذي توج بلقب المسابقة للمرة الـ27 في تاريخه.

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لاعب فالنسيا يخنق فينيسيوس والبرازيلي يضربه ، الحكم يطرد فينيسيوس والحياديين والجمهور يهاجمونه ويقولون يستحق ، طيب هاللقطه شنو ؟ ليه الحكم ما طرد لاعب فالنسيا ؟ طيب انت يا حيادي ليه ما تتكلم عنها ؟ pic.twitter.com/oQfcIKSjlM — أبو تركي (@Zezo_rmd) May 21, 2023

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، رفع "الخفافيش" رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13.

وسجل دييغو لوبيز هدف المباراة الوحيد لفالنسيا (33).

وأنهى ريال مدريد المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد أن ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا بدون كرة.

🎥 اللقطة كاملة..

فينيسيوس وجماهير فالنسيا بعد العبارات العنصرية التي أطلقتها الجماهير!! pic.twitter.com/csT6WCuPan — عز (@MnbrMadrid) May 21, 2023

وكانت المباراة توقفت لمدة 5 دقائق بسبب الصيحات العنصرية التي وجهت إلى فينيسيوس من جماهير أصحاب الأرض.