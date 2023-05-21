شاهد.. سوسيداد يفسد احتفالات البطل برشلونة ويهزمه في كامب نو

أفسد ريال سوسيداد احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بين جماهيره بعد أن تغلب على مضيفه 2-1 في كامب نو، مساء السبت، في الجولة الـ35 من الليغا.

وتوج فريق المدرب تشافي هرنانديز باللقب للمرة الـ27 قبل 4 جولات من النهاية عقب فوزه 4-2 على جاره إسبانيول الأسبوع الماضي.

وبعد أن حظي البطل برشلونة بممر شرفي قبل انطلاق المباراة، ساد شعور بين الجماهير في كامب نو بانتهاء الموسم وانتظر الجميع الاحتفالات بعد صفارة النهاية.

لكن سوسيداد حرص على تعكير الأجواء وتقدم سريعا عبر ميكل ميرينو بلمسة متقنة في الدقيقة الخامسة.

وعزز ألكسندر سورلوث تفوق الزوار في الدقيقة 72 بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفا شرفيا لبرشلونة من ضربة رأس قريبة المدى في الدقيقة 90، معززا تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.

وقبل 3 مباريات من النهاية أحكم سوسيداد قبضته على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 65 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مطارده فياريال خامس الترتيب الذي هزم جيرونا 2-1 في وقت سابق السبت.

ويتقدم برشلونة بفارق 14 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه فالنسيا اليوم الأحد، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث ولديه 69 نقطة.

وعقب نهاية المباراة، أقيمت مراسم تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.