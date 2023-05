وصفها بالمحرجة.. هالاند يكشف عن لعبة الفيديو المفضلة لديه

كشف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن لعبته المفضلة في ألعاب الفيديو، بعدما كان قد رفض في تصريح سابق الكشف عن اسمها لأنها "محرجة"، وفق ما وصفها آنذاك.

وشارك هالاند عبر خاصية القصص اليومية على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أمس الجمعة، صورتين للعبة التي يقضي وقت فراغه وهو يلعبها، وهي لعبة "ماين كرافت" (Minecraft) التي تجذب فئة الأطفال والمراهقين أكثر من غيرهم.

وانتشرت صور لعبة هالاند بشكل واسع على المنصات، وتفاعل مغردون عرب وأجانب مع كشف مهاجم مانشستر سيتي وهدافه عن لعبته المفضلة، بعد أيام من تصريحه الذي رفض فيه الحديث عنها.

ونشرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية -عبر حسابها الرسمي- صورة للعبة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكتبت عليها: "قبل أسابيع قليلة، رفض هالاند الكشف عن ألعاب الفيديو التي يلعبها لأنه قال: إنها محرجة للغاية. لقد نشر للتو صورة لنفسه وهو يلعب لعبة ماين كرافت".

وتنوعت تعليقات المتابعين على الصور المتداولة للعبة هالاند، فمنهم من عبر عن إعجابه بلعبة النرويجي المفضلة، وآخرون اعتبروه أمرا مضحكا كون لعبة مثل هذه تجذب لاعبا عالميا مثل هالاند، وغيرهم رأى أن اختياره موفق وأنها "لعبة أسطورية".

He's so funny and likeable and then he starts playing football and I remember why he is an op https://t.co/SMrsHLTnyx — Bably (@bablytenhag) May 20, 2023

Why is Haaland getting hate for playing Minecraft and having fun? It’s literally one of the GOAT video games, and it’s a chill game that’s so enjoyable playing with friends. Nostalgia https://t.co/ZKdS5kUlhu — Mxrkus 🇳🇴 (@lfcmxrkus) May 19, 2023

Erling Haaland posting this after clinching the Champions League Finals 2 days ago makes me realize i will never be too old to play video games pic.twitter.com/tJ0AeiBm1m — Richard Randstrum (@RichRandstrum) May 19, 2023