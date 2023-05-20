رياضة

وصفها بالمحرجة.. هالاند يكشف عن لعبة الفيديو المفضلة لديه

يحرص هالاند على النوم والاستيقاظ مبكرا واتباع نظام غذائي صارم
هالاند أصبح محط أنظار جماهير كرة القدم في إنجلترا وحول العالم بعد تألقه الكبير مع سيتي (الفرنسية)
20/5/2023

كشف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن لعبته المفضلة في ألعاب الفيديو، بعدما كان قد رفض في تصريح سابق الكشف عن اسمها لأنها "محرجة"، وفق ما وصفها آنذاك.

وشارك هالاند عبر خاصية القصص اليومية على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أمس الجمعة، صورتين للعبة التي يقضي وقت فراغه وهو يلعبها، وهي لعبة "ماين كرافت" (Minecraft) التي تجذب فئة الأطفال والمراهقين أكثر من غيرهم.

وانتشرت صور لعبة هالاند بشكل واسع على المنصات، وتفاعل مغردون عرب وأجانب مع كشف مهاجم مانشستر سيتي وهدافه عن لعبته المفضلة، بعد أيام من تصريحه الذي رفض فيه الحديث عنها.

ونشرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية -عبر حسابها الرسمي- صورة للعبة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكتبت عليها: "قبل أسابيع قليلة، رفض هالاند الكشف عن ألعاب الفيديو التي يلعبها لأنه قال: إنها محرجة للغاية. لقد نشر للتو صورة لنفسه وهو يلعب لعبة ماين كرافت".

وتنوعت تعليقات المتابعين على الصور المتداولة للعبة هالاند، فمنهم من عبر عن إعجابه بلعبة النرويجي المفضلة، وآخرون اعتبروه أمرا مضحكا كون لعبة مثل هذه تجذب لاعبا عالميا مثل هالاند، وغيرهم رأى أن اختياره موفق وأنها "لعبة أسطورية".

 

المصدر : وكالة سند