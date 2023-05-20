واقعة "البصق" على المصري تريزيغيه في أثناء سجوده.. طرابزون سبور التركي يدين وفنربخشة يرد

دان نادي طرابزون سبور التركي واقعة البصق على لاعبه المصري المحترف في صفوفه محمود حسن الشهير بـ"تريزيغيه"، من قبل سامت أكايدين لاعب فريق فنربخشة، في حين رد فنربخشة بأن "الواقعة لم تحدث كما صورتها الكاميرات".

وقال نادي طرابزون سبور -في بيان- "ندين بشدة العمل اللاإنساني ضد لاعب كرة القدم لدينا، محمود تريزيغيه، خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشة يوم 18 مايو/أيار 2023. إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب فنربخشة ساميت أكايدين على لاعبنا بينما كان يسجد احتفالا بالهدف".

BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR! Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın… pic.twitter.com/35ZpGGrO7s — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 20, 2023

وأضاف البيان الذي نشرته وسائل إعلام تركية "نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم والاتحاد التركي لكرة القدم، ونادي فنربخشة لاتخاذ إجراءات على الفور بحق اللاعب سامت أكايدين".

ودعا فريق طرابزون -في بيانه- "المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف، ورفض مثل هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية، وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم، حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام".

من جانبه، رد نادي فنربخشة -في بيان عبر حسابه على تويتر- قائلا إن "الواقعة لم تحدث كما صورتها الكاميرات"، مشيرا إلى أن "هناك محاولات لخداع الرأي العام بالصور المنشورة"، مدينا تصرفات نادي طرابزون التي اعتبرها "بعيدة عن مفاهيم الصداقة والحب والاحترام في الرياضة".

ومن جهته، رد اللاعب سامت أكايدين على الصور ومقاطع الفيديو المتداولة -في تغريدة- قائلا: "أدين التلاعب بحركتي. ما وقع (بصق اللاعب في الملعب) هو من عادة اللاعبين. ما قيل على مواقع التواصل ادعاءات لاأخلاقية. الهدف من مثل هذا الافتراء هو تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية".

وفاز فنربخشة على ضيفه طرابزون سبور 3-1، أول أمس الخميس، في ختام مباريات الجولة 34 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وبعد تقدم فنربخشة بـ3 أهداف، عرفت الدقيقة 80 احتساب ركلة جزاء لمصلحة طرابزون سبور ترجمها المصري محمود تريزيغيه إلى هدف قلص به الفارق.

ويأتي طرابزون سبور ثامنا في ترتيب الدوري، بينما يحتل فنربخشة المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن غلطة سراي المتصدر.