لايبزيغ يصعق بايرن ميونخ ويهدي دورتموند فرصة اقتناص لقب الدوري الألماني

تلقى بايرن ميونخ هزيمة مخيبة 1-3 أمام ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ -اليوم السبت- لتصبح آماله في حصد اللقب معلقة قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، إذ يستطيع منافسه بوروسيا دورتموند خطف صدارة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم بايرن بتسديدة قوية من سيرج غنابري، لكنه تراجع بشكل غريب ليستقبل 3 أهداف في الشوط الثاني بأقدام كونراد لايمر الذي أحرز الهدف الأول، ثم كل من كريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي من ركلتي جزاء.

وبقي بايرن، الذي لم يعد لديه سوى لقب الدوري بعد الخروج من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا منذ التعاقد مع المدرب توماس توخيل نهاية مارس/آذار الماضي، في الصدارة برصيد 68 نقطة متقدما بنقطة واحدة على دورتموند الذي يحل ضيفا على أوغسبورغ غدا الأحد.

وإذا انتصر دورتموند ستكون له اليد العليا في حسم اللقب للمرة الأولى منذ 11 عاما عندما يستضيف ماينتس، في الوقت الذي يخرج فيه بايرن لمواجهة كولن في ختام الموسم السبت المقبل.

وبفوزه الأول على الإطلاق في ميونخ ضمن لايبزيغ المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وسيطر بايرن على المباراة منذ البداية وانتزع التقدم عندما سدد غنابري كرة قوية اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 25 محرزا هدفه الخامس في آخر 4 مباريات.

لكن بدا أن حامل اللقب اكتفى بتفوقه ومنح لايبزيغ مساحات كبيرة ليتدخل الحارس يان زومر لإنقاذه 3 مرات.

ودفع صاحب الأرض ثمن التراجع في الدقيقة 65 عندما انطلق لايمر، الذي من المتوقع انضمامه لبايرن في الموسم المقبل، ليدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واكتملت انتفاضة لايبزيغ بحصول نكونكو على ركلة جزاء نفذها بنجاح في المرمى ليخيم الصمت على جماهير بايرن.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للايبزيغ -بداعي لمسة يد على المغربي نصير مزراوي- سددها سوبوسلاي في الشباك لتكتمل أمسية كارثية لتوخيل وفريقه.